Готовы присоединиться: Зеленский не исключил появление украинских морских дронов в Ормузском проливе

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова присоединиться к международным усилиям по безопасности в Ормузском проливе, в частности за счет морских дронов и экспертизы. По его словам, Киев может помогать как в защите региона, так и в сопровождении судов.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час телеефіру.

Что сказал Зеленский о возможном присутствии в Ормузском проливе?

Украина рассматривает возможность присоединиться к международным инициативам по обеспечению безопасности в Ормузском проливе, в частности путем предоставления военной экспертизы и применения морских беспилотников.

По словам Зеленского, вопрос безопасности в регионе обсуждался на международном саммите с участием европейских и азиатских стран, а также партнеров из Тихоокеанского региона и Австралии. Следующим этапом станет встреча представителей военных секторов в Лондон, на которую приглашена и Украина.

Зеленский отметил, что Украина может внести вклад как в сфере защиты, так и в организации сопровождения судов. Речь идет, в частности, о возможном применении украинских морских дронов, таких как "Magura" и "Sea Baby", которые уже продемонстрировали эффективность во время войны.



Характеристики дрона "Magura" / Инфографика 24 Канала

Президент также напомнил о развитии военно-морского направления Украины, в частности в сфере разминирования. Во время рабочего визита в Нидерланды он посетил еще один корабль-разминировщик, который пополнит украинский флот.

По словам главы государства, Украина уже имеет пять таких кораблей, а летом группа будет полностью готова к выполнению задач после завершения подготовки в Великобритании. Он подчеркнул, что это направление активно развивается во время войны при поддержке международных партнеров.

