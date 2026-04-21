Готовы присоединиться: Зеленский не исключил появление украинских морских дронов в Ормузском проливе
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова присоединиться к международным усилиям по безопасности в Ормузском проливе, в частности за счет морских дронов и экспертизы. По его словам, Киев может помогать как в защите региона, так и в сопровождении судов.
Украина готова к сотрудничеству на разных уровнях. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время телеэфира.
Смотрите также "Drone deal – это уникальная сделка": Зеленский рассказал, что Украина предложила США
Что сказал Зеленский о возможном присутствии в Ормузском проливе?
По словам Зеленского, вопрос безопасности в регионе обсуждался на международном саммите с участием европейских и азиатских стран, а также партнеров из Тихоокеанского региона и Австралии. Следующим этапом станет встреча представителей военных секторов в Лондон, на которую приглашена и Украина.
Зеленский отметил, что Украина может внести вклад как в сфере защиты, так и в организации сопровождения судов. Речь идет, в частности, о возможном применении украинских морских дронов, таких как "Magura" и "Sea Baby", которые уже продемонстрировали эффективность во время войны.
Характеристики дрона "Magura" / Инфографика 24 Канала
Президент также напомнил о развитии военно-морского направления Украины, в частности в сфере разминирования. Во время рабочего визита в Нидерланды он посетил еще один корабль-разминировщик, который пополнит украинский флот.
По словам главы государства, Украина уже имеет пять таких кораблей, а летом группа будет полностью готова к выполнению задач после завершения подготовки в Великобритании. Он подчеркнул, что это направление активно развивается во время войны при поддержке международных партнеров.
Что известно о применении морских дронов Украиной?
The Telegraph писал, что украинские морские дроны, такие как "Магура", значительно повлияли на расстановку сил в Черном море, вытеснив российские корабли из Севастополя. Другие страны, включая Китай, США и Тайвань, активно внедряют технологии беспилотных судов, взяв во внимание опыт Украины.
15 декабря 2025 года стало известно, что подводные дроны СБУ "Sub Sea Baby" смогли взорвать российскую подводную лодку класса "Варшавянка". Вражеское судно получило критические повреждения и больше не может функционировать.
Украинские дроны Sea Baby стали новой технологической платформой на воде, способной выполнять различные задачи, включая атаки на вражеские корабли и объекты. Россия пытается копировать эти дроны, но ей это не удается. Между тем Украина планирует адаптировать ракетное вооружение для Sea Baby, что позволит работать с больших расстояний.