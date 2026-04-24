Эстония считает заявления о нападении России дезинформацией, –источники

Реакция Эстонии на заявления о возможном российском вторжении – включая угрозы на суше, атаки дронов, ракетные инциденты, гибридные действия, пропаганду и провокации в районе Нарвы – заключается в том, что непосредственной угрозы нет.

В то же время власти страны полностью осознают, что происходит по ту сторону границы с Россией, и постоянно отслеживают ситуацию, сообщил источник 24 Канала из числа официальных органов Эстонии.

Насколько Эстония готова к российской агрессии?

Недавние сообщения в медиа рассматриваются в Эстонии как дезинформация, отметил источник.

Обратите внимание! Речь идет не об отрицании существования угроз, а о том, что Эстония хорошо знает своего соседа, понимает среду и пока не видит ничего, что свидетельствовало бы о непосредственной опасности.

Гибридные угрозы – это то, с чем Эстония имеет дело уже длительное время, особенно с 2007 года, когда она стала одной из первых стран Европы, столкнувшихся с российскими гибридными атаками. Этот опыт помог сформировать сильную и последовательную способность реагирования, в частности в сфере противодействия дезинформации.

Работа продолжается и часто остается незаметной, но включает укрепление защиты, регулярные объяснения ситуации и опровержение нарративов, направленных на дестабилизацию общества, добавил собеседник.

Относительно ситуации в приграничном с Россией городе Нарва, где подавляющее большинство населения являются этническими русскими, – она неизменна с начала полномасштабной войны в Украине.

То, что происходит сейчас, не считается новой реальностью на месте, а скорее волной повышенного внимания и информационного давления из-за рубежа.

Россия заинтересована в усилении страха и неопределенности, тогда как Эстония сохраняет спокойствие и не рассматривает такие сигналы как доказательство новой угрозы, добавляет источник.

Что известно об угрозе Эстонии?