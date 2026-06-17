Обнаруживает цель быстрее, чем человеческий глаз: компания SkyFall продемонстрировала в Париже модель P1-SUN со встроенным ИИ

Украинская технологическо-оборонная компания SkyFall представила на выставке Eurosatory 2026 в Париже новую версию дрона-перехватчика – P1-SUN Long с интегрированным модулем искусственного интеллекта для автономного обнаружения и поражения целей. Система уже прошла боевую проверку на фронте и имеет на счету десятки подтвержденных поражений "шахидов".

Eurosatory — крупнейшая в мире выставка вооружений, безопасности и обороны, проходящая в Париже. Появление там украинского перехватчика с собственным ИИ-модулем стало очередным подтверждением того, что Украина превратилась в полноценного игрока на мировом рынке оборонных технологий.

Смотрите также: США и европейские страны G7 будут производить дальнобойные ракеты в Украине, – Le Parisien

Что умеет P1-SUN Long и чем отличается от предыдущей версии

Ключевое нововведение P1-SUN Long — система терминального наведения на базе искусственного интеллекта, разработанная R&D-командой SkyFall. В зависимости от типа оптики она фиксирует цель на расстоянии до километра и берет на себя самую сложную часть работы: обнаружение, сопровождение и удержание цели, позволяя оператору действовать быстрее и точнее даже в сложных боевых условиях.

Фото SkyFall

Технологическим преимуществом системы является то, что ИИ-модуль работает на стандартном процессоре (CPU) и не требует дорогостоящих и дефицитных видеокарт (GPU). Это, по замыслу разработчиков, позволит сохранить стабильность производства даже в условиях глобального дефицита специализированного оборудования. Кроме того, SkyFall внедрила систему дистанционного обновления программного обеспечения — алгоритмы нейросети можно совершенствовать прямо на поле боя, без возврата дронов на завод.

P1-SUN Long прошел боевую проверку, уже применяется на фронте и имеет на своем счету десятки подтвержденных поражений "шахидов". Интеграция ИИ позволила сделать его быстрее, точнее и доступнее для массового применения,

– заявили в SkyFall.

Для обучения алгоритмов ИИ компания использует тысячи часов реальных полётов и симуляций, а также собственный носитель, имитирующий тепловой след Shahed. P1-SUN Long также интегрирован с системой удаленного управления SkyFall, что позволяет управлять перехватчиком из любой точки мира при наличии стабильного интернет-соединения.

Разработчики позиционируют P1-SUN Long как шаг к полностью автономному комплексу перехвата воздушных целей и часть стратегического направления SkyFall по созданию роев беспилотных систем нового поколения.

12 июня на ILA Berlin Air Show 2026 компания SkyFall подписала меморандум о стратегическом партнерстве с Airbus Defence and Space — в частности, для работы над интеграцией P1-SUN с системой управления воздушным пространством Airbus Air C2.

В мае 2026 года P1-SUN впервые продемонстрировали в бою против "Гербер" с FPV-дронами на борту — новой тактики России, которая использует беспилотник в качестве воздушного носителя для запуска FPV вглубь украинской обороны.