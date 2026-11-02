Угрожают не только Украине: Россия начала применять увеличенные дроны "Гербера-2"

Российские войска запустили в производство усовершенствованную модификацию беспилотника "Гербера-2" с увеличенным размахом крыльев и весом боевой части. Новый дрон способен преодолевать расстояние до 1200 километров.

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Что известно о новой версии "Герберы"?

Россия модернизировала беспилотники "Гербера", которые изначально создавались как ложные цели для истощения украинской противовоздушной обороны.

Теперь эти аппараты получили более мощные двигатели, увеличенный запас топлива и новое оборудование, в частности камеры и средства связи.

Ранее существовали две основные версии "Герберы" – разведывательная и ударная. Они были относительно простыми и дешевыми.

Однако впоследствии россияне начали устанавливать на них оборудование, подобное тому, которое используется на более дорогих дронах типа "Герань". В частности, речь идет о навигационных системах "Комета", mesh-модемах и камерах на стабилизационных подвесах.

Недавно Россия начала применять увеличенную модификацию – "Герберу-2". Размах ее крыльев составляет 3 метра, а длина корпуса – 2,6 метра.

Благодаря топливному баку объемом 63 литра беспилотник может преодолевать до 1200 километров.

Топливный бак разделен на несколько секций, чтобы топливо не влияло на устойчивость аппарата во время маневров. Беспилотник оснащен двухцилиндровым двухтактным двигателем, который фактически представляет собой половину двигателя от "Герани-2".

Исследованный украинской разведкой образец имел 10-килограммовую осколочно-фугасную зажигательную боевую часть и дополнительные емкости с зажигательной смесью.

В то же время заявленный Россией максимальный вес боевой части составляет 25 килограммов.

Электронное оборудование также обновили. В частности, "Гербера-2" получила новый полетный контроллер, 12-канальную систему навигации "Комета", китайский mesh-модем и блок обработки видео "Сосиска", созданный на базе китайского микрокомпьютера Coke Pi.

На исследованном аппарате обнаружили двойную IP-камеру над топливным баком. Она предназначена для обнаружения украинских дронов-перехватчиков.

Также Россия использует модификации с фронтальными камерами и камерами на трехосевых подвесах.

По данным ГУР, среди компонентов нового беспилотника больше всего деталей китайского производства – восемь. Еще четыре изготовили американские компании.

Увеличенный запас топлива позволяет "Гербере-2" действовать на расстоянии до 1200 километров. Это означает, что Россия может применять такие дроны не только против Украины. В частности, именно этот тип беспилотника с боевой частью обнаружили в середине сентября на побережье Балтийского моря в Польше.