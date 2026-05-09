Уничтожает даже дроны на оптоволокне: Украина испытала на фронте ИИ-турель

Украина продолжает искать новые технологические решения для защиты от постоянных атак российских беспилотников. Одним из направлений развития стала так называемая "малая" противовоздушная оборона, которая должна помогать быстро выявлять и уничтожать вражеские дроны.

Именно такой разработкой стала украинская ИИ-турель, созданная при участии платформы Brave1. Об этом сообщает Министр обороны Украины Михаил Федоров.

Смотрите также Цены на дроны взлетели вдвое: сколько теперь стоит FPV на оптоволокне и есть ли дефицит

Как работает украинская ИИ-турель?

В Министерстве обороны объяснили, что система способна автономно выявлять воздушные цели, сопровождать их и просчитывать траекторию полета. После этого оператору остается только подтвердить поражение нажатием одной кнопки.

Фактически искусственный интеллект берет на себя большую часть сложной работы, что позволяет значительно сократить время реакции во время атаки вражеских беспилотников. Особое внимание разработчики обращают на способность турели уничтожать дроны на оптоволокне.

Такие беспилотники в последнее время активно использует Россия, ведь они не зависят от радиосвязи и остаются неуязвимыми к системам радиоэлектронной борьбы. Именно борьба с такими целями сейчас является одним из самых больших вызовов для украинской обороны.

В Министерстве обороны сообщили, что первыми новую ИИ-турель в боевых условиях применили военнослужащие бригады К-2. Система показала эффективность во время реального перехвата российских беспилотников на фронте.

Испытания ИИ-турели: смотрите видео

Сейчас решение уже используют в более десяти украинских подразделениях, которые работают на ключевых направлениях боевых действий. Также впервые было обнародовано видео реальной боевой работы турели по вражеским дронам.

В Минобороны отметили, что быстрое внедрение системы стало возможным благодаря взаимодействию между военными, разработчиками и платформой Brave1.

Взаимодействие с Brave1 и военными помогло пройти путь от чертежей до фронта в самые сжатые сроки,

– отметил Федоров.

Как Украина планирует масштабировать систему?

Федоров подчеркнул, что следующим этапом станет масштабирование технологии и дальнейшее усиление "малой" противовоздушной обороны.

В ведомстве отмечают: из-за постоянного роста количества российских дроновых атак Украина нуждается в многоуровневой системе защиты, где наряду с классической ПВО будут работать мобильные и автономные решения.

Это еще один элемент системы, которую строим для максимального выявления и перехвата вражеских воздушных целей,

– объяснили в Минобороны.

Украинская сторона также продолжает активно работать над интеграцией искусственного интеллекта в военные технологии, в частности в сфере разведки, дронов и систем противовоздушной обороны.

Что еще известно о новейших украинских разработках?

Украинские дроны стремительно привлекают внимание международного сообщества благодаря своей эффективности, доступной стоимости и скорости производства. Все больше стран заинтересованы в закупке таких беспилотников или налаживании совместного производства с украинскими компаниями.

В частности, Зеленский представил 7 видов ракет, 31 дрон различного назначения, средства радиоэлектронной борьбы, наземные роботизированные комплексы, морские беспилотники и специализированная бронетехника.

Среди ключевых ракетных систем, которые создала Украина, есть как уже известные комплексы, так и новейшие разработки. Среди них: