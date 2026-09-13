Эффективность ПВО резко снизилась из-за применения Россией новых реактивных дронов "Герань-5", – FT

Российские войска начали массово запускать модернизированные реактивные беспилотники, которые преодолевают расстояния со значительно более высокой скоростью. Это существенно затруднило работу украинской противовоздушной обороны и вынудило искать новые способы их перехвата.

Как сообщает издание Financial Times со ссылкой на представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, украинская ПВО в настоящее время сбивает лишь около 60% новых реактивных БПЛА. Для сравнения: против предыдущих поршневых модификаций этот показатель обычно достигал 90 – 95%. Массовое использование новейших моделей стало неожиданностью, ведь ожидалось, что противник сделает ставку на менее мощные версии.

Технический скачок: как изменились вражеские дроны?

Новые аппараты "Герань-4" и "Герань-5" существенно отличаются от первого поколения, которое развивало скорость до 185 километров в час и имело боевую часть весом до 20 килограммов.

Изображения и технические исследования свидетельствуют, что реактивная "Герань-5" способна разгоняться до 600 километров в час, несет 90 килограммов взрывчатки и преодолевает расстояние более 1 000 километров.

Помимо скорости и формы, существенно изменилась и "начинка" дронов. Новые модификации получили тепловизионные камеры, системы наведения с использованием искусственного интеллекта, российские антенны защиты от РЭБ и китайские модемы сетевых радиосвязных сетей.

Старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Екатерина Бондарь отметила, что противник направил все ресурсы и таланты на совершенствование этой единой системы, постоянно испытывая изменения непосредственно на поле боя.

Вызовы для противовоздушной обороны и поиск решений

Из-за высокой скорости реактивных дронов мобильные огневые группы фактически теряют возможность эффективно поражать их. Для перехвата приходится задействовать истребительную авиацию, в частности F-16, Mirage и МиГ-29, или дорогостоящие зенитные ракеты. Юрий Игнат отметил, что некоторые пилоты вынуждены сбивать вражеские БПЛА с помощью бортовых пушек, совершая особо опасные маневры.

По словам старшего научного сотрудника Норвежского института оборонных исследований Фабиана Гоффмана, Запад мог бы замедлить производство этих аппаратов путем перекрытия поставок коммерческих китайских реактивных двигателей.

В то же время украинские разработчики уже ищут собственные решения. Представитель компании Wild Hornets сообщил, что специалисты завершают разработку нового дрона-перехватчика Sting и готовят его к серийному производству.

Контекст и оценки экспертов

Напомним, ранее мы подробно анализировали характеристики "Герани-4" и способы противодействия реактивным БПЛА.

Как уже сообщалось на нашем сайте, военные неоднократно подчеркивали, что модернизация беспилотников фактически превращает их в дешевые аналоги крылатых ракет.

Аналитики отмечают изменение тактики воздушных ударов, когда противник пытается измотать систему ПВО комбинированными атаками. Также было озвучено предупреждение от ГУР о наращивании объемов скоростных ударных боеприпасов