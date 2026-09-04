Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп рассказал "24 Каналу", как именно враг пытается истощить украинскую противовоздушную оборону. По его мнению, устранение этой угрозы требует комплексных решений и быстрого наращивания новых средств перехвата.
Как Россия совершает атаку и почему она опасна
Российские оккупанты изменили подход к воздушным ударам, сочетая масштабные обстрелы с постоянным точечным давлением. Враг пытается максимально использовать окно возможностей, пока Украина разрабатывает массовые меры противодействия реактивным беспилотникам.
Очевидно, их методика действий заключается в том, что они накапливают ресурсы и осуществляют масштабные атаки раз в определенное время. Параллельно россияне пытаются действовать по принципу изнурения, применяя новую тактику: атаки реактивными дронами небольшими группами в течение суток с небольшими перерывами,
– отметил Дэвид Шарп.
По словам обозревателя, у противника имеется широкий спектр вооружений, в частности крылатые и баллистические ракеты, а также обычные беспилотники, которые до сих пор отвлекают значительные ресурсы ПВО. Впрочем, именно реактивные дроны сейчас стали для противника временным козырем.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
Важно! Россия массово переходит на использование турбореактивных моделей беспилотников, наращивая производство скоростных средств нападения. В Офисе президента признали, что украинские дроны-перехватчики пока не способны эффективно останавливать такие стремительные цели.
Почему Украина может выбить козырь у врага
Давид Шарп подчеркнул, что выйти на высокий уровень перехвата реактивных БПЛА с помощью собственных дронов-перехватчиков – это сложная задача. Для этого сами аппараты должны быть технически совершенными и скоростными.
Военный обозреватель из Израиля об угрозе новых дронов России: видео
Дроны-перехватчики должны обладать высокой скоростью и передовыми системами управления и наведения. А это превращает создание такого дрона в непростую задачу. Чем сложнее аппарат, тем труднее его массово производить,
– пояснил военный аналитик.
Эксперт добавил, что в идеальных условиях против подобных целей эффективно работают зенитно-ракетные комплексы короткого и среднего радиуса действия с большим боекомплектом, а также истребительная авиация. Однако в условиях нехватки ЗРК Украине остается рассчитывать на быстрое развертывание и массовое производство специализированных перехватчиков.
Напомним, ранее эксперты отмечали, что россияне активно наращивают использование реактивных дронов для психологического давления и изнурения ПВО. В то же время украинские производители уже завершают испытания нескольких типов новых перехватчиков, призванных защитить украинские города.