Як повідомляє видання Financial Times з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, українська ППО наразі збиває лише близько 60% нових реактивних БпЛА. Для порівняння, проти попередніх поршневих модифікацій цей показник зазвичай сягав 90 – 95%. Масоване використання новітніх моделей стало несподіванкою, адже очікувався акцент ворога на менш потужній версії.

Технічний стрибок: як змінилися ворожі дрони?

Нові апарати "Герань-4" та "Герань-5" суттєво відрізняються від першого покоління, яке розвивало швидкість до 185 кілометрів на годину та мало бойову частину вагою до 20 кілограмів.

Зображення та технічні дослідження свідчать, що реактивна "Герань-5" здатна розганятися до 600 кілометрів на годину, несе 90 кілограмів вибухівки та долає відстань понад 1000 кілометрів.

Окрім швидкості та форми, суттєво змінилася й начинка дронів. Нові модифікації отримали тепловізійні камери, системи наведення із застосуванням штучного інтелекту, російські антени захисту від РЕБ і китайські модеми сіткових радіомереж.

Старша наукова співробітниця Центру стратегічних і міжнародних досліджень Катерина Бондар зауважила, що противник спрямував усі ресурси й таланти на вдосконалення цієї єдиної системи, постійно випробовуючи зміни безпосередньо на полі бою.

Виклики для протиповітряної оборони та пошук рішень

Через високу швидкість реактивних дронів мобільні вогневі групи фактично втрачають можливість їх ефективно уражати. Для перехоплення доводиться залучати винищувальну авіацію, зокрема F-16, Mirage та МіГ-29, або дорогі зенітні ракети. Юрій Ігнат зазначив, що деякі пілоти вимушені збивати ворожі БпЛА з бортових гармат, йдучи на особливо небезпечні маневри.

За словами старшого наукового співробітника Норвезького інституту оборонних досліджень Фабіана Гоффманна, Захід міг би сповільнити виробництво цих апаратів шляхом перекриття постачання комерційних китайських реактивних двигунів.

Водночас українські розробники вже шукають власні відповіді. Представник компанії Wild Hornets повідомив, що фахівці завершують розробку нового дрона-перехоплювача Sting і готують його до масового виробництва.

Контекст та оцінки експертів

Нагадаємо, раніше ми детально аналізували характеристики "Герані-4" та способи протидії реактивним БпЛА.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, військові неодноразово підкреслювали модернізацію безпілотників, що фактично перетворює їх на дешеві аналоги крилатих ракет.

Аналітики зауважують про зміну тактики повітряних ударів, коли ворог намагається виснажити систему ППО комбінованими атаками. Також було озвучено попередження від ГУР щодо нарощування обсягів швидкісних ударних боєприпасів