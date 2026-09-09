Офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш рассказал 24 Каналу, что захватчики взяли за основу модель беспилотника Shahed 238 и активно его совершенствуют. В результате появились новые модели аппаратов, которые летают гораздо быстрее предыдущих.

Как Россия модернизирует беспилотники?

По словам военнослужащего, враг разработал модификации "Герань-3", "Герань-4" и "Герань-5", скорость которых достигает 750 километров в час. Оккупанты производят их все больше и регулярно запускают по территории Украины, чтобы оказать давление на население.

Здесь нет никакого стратегического мышления с точки зрения уничтожения военных объектов. Но в то же время нужно признать, что это довольно умное решение для того, чтобы максимально сделать жизнь гражданского населения некомфортной. Основная задача противника – не дать украинцу чувствовать, что его жизнь протекает нормально,

– отметил военнослужащий.

Почему новые цели сложно перехватить?

Военный подчеркнул, что главная сложность в сбивании этих средств поражения заключается именно в их скорости. Модифицированная "Герань-5" по своим характеристикам фактически уже не является обычным БПЛА, а представляет собой крылатую ракету.

Именно в скорости реактивных дронов и заключается наибольшая проблема. И у нас пока нет большого количества средств для того, чтобы сбивать эти дроны. У нас нет перехватчиков в том количестве, которое необходимо для уничтожения новых моделей, летящих со скоростью до 750 километров в час,

– пояснил офицер НГУ.

Он отметил, что ранее скорость наиболее эффективных средств перехвата составляла ориентировочно до 250 километров в час. Сейчас для сбивания скоростных целей задействуют авиацию и вертолеты, однако использование ракет "воздух-воздух" является финансово затратным.

Военный надеется, что в скором времени численность модифицированных перехватчиков, способных сбивать эти российские беспилотники, также будет увеличиваться. За последние недели количество перехватов выросло до 60 %, и есть надежда, что эта цифра будет расти. В то же время обычные "Шахеды" уже не страшны для Сил обороны, ведь существует огромное количество средств их перехвата. А вот реактивные – это действительно проблема, и нам еще нужно ее однозначно решить.