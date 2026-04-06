Еще один боевой робот: что умеет новый НРК "БИЗОН-Л", получивший зеленый свет

Украинский наземный роботизированный комплекс "БИЗОН-Л" от компании UAV TECHNOLOGY прошел кодификацию и получил допуск к эксплуатации в Силах безопасности и обороны Украины. Это открывает путь к более масштабному использованию платформы на фронте.

В Украине кодифицировали наземный роботизированный комплекс "БИЗОН-Л", сообщает 24 Канал со ссылкой на разработчика. Это гусеничная роботизированная платформа, создана для выполнения задач в зоне боевых действий без прямого участия военных на линии соприкосновения. Комплекс может работать как транспорт, эвакуационная машина и носитель различных функциональных модулей.

Что умеет "БИЗОН-Л"?

Наземный роботизированный комплекс "БИЗОН-Л" разработки UAV TECHNOLOGY официально кодифицирован и допущен к эксплуатации в Силах безопасности и обороны Украины. В компании отмечают, что это решение подтверждает соответствие комплекса требованиям современного поля боя и позволяет шире внедрять его в войсках. Платформа имеет модульную конструкцию, что позволяет быстро менять ее конфигурацию без сложных технических процедур непосредственно в подразделении.

Обратите внимание! "БИЗОН-Л" может использоваться для перевозки грузов, транспортировки боеприпасов и эвакуации раненых. Отдельно комплекс поддерживает установку различных функциональных модулей. Среди них – боевой модуль с пулеметной турелью калибра 12,7 мм, модуль поднятия антенн и ретрансляторов связи, модуль установки инженерных заграждений, модуль дистанционного минирования, мобильная платформа радиоэлектронной борьбы и прицепной модуль для перевозки дополнительных грузов.

НРК оснащен универсальной системой управления Droid Box от украинской defence-tech компании DevDroid. В разработке ее описывают как "мозг" наземного дрона, который обеспечивает управление платформой, поддерживает шесть типов связи и позволяет интегрировать и контролировать боевые и функциональные модули. Система создавалась с учетом боевого опыта применения НРК на фронте.

За счет единого интерфейса управления военные могут работать с различными роботизированными платформами, что сокращает время обучения операторов и упрощает развертывание таких комплексов в подразделениях.

Какие характеристики "БИЗОН-Л"?

По данным производителя, грузоподъемность "БИЗОН-Л" составляет 200 – 300 килограммов, запас хода – до 30 километров, а с дополнительными аккумуляторами – до 50 километров. Максимальная скорость платформы достигает 12 километров в час, ходовая часть – стальная гусеница, а среди каналов связи указаны LTE, Wi-Fi, Starlink и другие.

Среди преимуществ комплекса производитель называет высокую проходимость в болотистой местности, снегу и на сложном рельефе. Также платформа имеет низкую тепловую заметность благодаря жидкостной системе охлаждения, может двигаться тихо и работать там, где колесные платформы теряют мобильность.

Отдельно отмечается, что "БИЗОН-Л" может использоваться как эвакуационная платформа или эвакуатор для других роботизированных систем. Время развертывания комплекса составляет до 10 минут, а замена аккумуляторов занимает не более 5 минут без выключения системы.

