Работают там, куда людей не пускают: как роботы заменяют военных на фронте – интервью разработчика НРК

Сегодня килл-зона на фронте составляет около 20 километров. Это место, где почти невозможно выжить, ведь там караулят вражеские дроны. Для того, чтобы сохранить жизнь наших защитников и одновременно уничтожить как можно больше оккупантов, надо искать инновационные решения.

Одним из таких являются наземные роботизированные комплексы, которые могут обеспечивать логистику, разминировать территорию, идти на штурм противника и эвакуировать своих.

Инженер-программист и соучредитель компании Rovertech Борис Дрожак в интервью 24 Каналу рассказал на что способен украинский НРК "Змей", какую еще интересную технологию разработали в Украине и какие проблемы испытала Россия со своими НРК. Детали – читайте далее в материале.

Роботы должны заменить людей в килл-зоне

В Минобороны заявили о планах, чтобы НРК выполняли до 100% логистики на фронте. В то же время президент Владимир Зеленский обнародовал видео, где показал украинское производство: ракеты, дроны, большое количество НРК. Там были представлены также ваши комплексы. Как вы начали заниматься изготовлением НРК?

У нас история, как и у большинства людей, – из-за войны мы начали бизнес в military. Я переехал из Ирландии, где работал в сфере ІТ, и мы начали разрабатывать роботов. В то время занимались роботами-разменивателями, потому что знали, что кто-то уже занимается разработкой логистических. В мире не было решения, а нам нужно было что-то, что сможет минимально защитить саперов, потому что у них очень большое количество работы.

Через FPV сейчас очень легко разносить мины – эти маленькие "лепестки". Но даже если бы у нас были большие машины в немалом количестве, а также их не так легко было бы уничтожить FPV-дронами, – они все равно плохо разминируют эти "лепестки": до 60%, остальные 40% – пропускают. Поэтому нам надо было что-то придумать на тот момент.

Наш соучредитель Василий Кореновский – ветеран. Он уже второй раз пошел на войну, вернулся с фронта и начал помогать своему собрату с позывным "Борода". Он начал дергать всех, кого мог, и мы создали компанию, по сути, ради одного человека. Потому что существует военное побратимство. Василий не забыл, что там его ребята, и искал, как реализовать свои таланты.

Президент показал нашу машину, когда рассказывал о важности НРК – что они изменили ход войны. Дело в том, что когда мы зашли в разработку логистических роботов, то уже имели опыт создания разминировщика, а он был бронированный. Он должен был выдерживать на себе мины, даже наезжать на них. А когда мы перешли к логистическим роботам, оказалось, что мы очень сильно угадали, поскольку они теперь тоже могут наезжать на мины, выдерживать FPV, которые по ним очень часто лупят. Только кумулятивный боеприпас их убивает.

Есть такой там робот "Рокки", 3 ОШБр отправляла его в музей. Он пережил 30 поражений и смог доехать с позиции домой. У него уже был потекший Starlink. Так мы попали дальше в часть с логистами, потому что нас просила на то время 3 ОШБр.

Сейчас у нас есть и роботы-пожарные, и с турелями, и эвакуационные, и те, что воруют с поля боя. Это такой маленький экскурс. Никогда бы этим не занимался, если бы не война.

У вас производство имеет отношение к программированию или нет?

Говоря честно, это абсолютно не IT-сфера. Это больше о производстве, mechanical engineering (машиностроение, – 24 Канал). Там есть hardware, электроника, software, программирование и даже искусственный интеллект. Но этого компонента пока было гораздо меньше.

Почему "Змей" (логистическая платформа, – 24 Канал) популярен? Потому что у него очень хорошая проходимость – одна из лучших, потому что надо поехать и по пескам, и по снегам, и по болоту, что налипает. При этом нужно таскать большой вес. Надо быть не таким заметным, чтобы по нему не прилетало, быть защищенным. Есть места, где "Змей" приезжает на двух колесах. То есть надо делать очень много чего, что про машиностроение, а не про IT.

У нас были нужны таланты. Один из наших соучредителей – Богдан Змий, в честь которого мы этот НРК и назвали, к сожалению, погиб. У ребят был серьезный талант в этом. И эта часть фундаментальная, потому что если ты не имеешь хорошей платформы, неважно, какие дальше элементы делаешь. Нужна база, и дальше обязательно машинка должна быстро ездить, уметь не тормозить, камера должна правильно передавать, а управление должно быть хорошим.

Война будущего – это война роботов, или без человека ни в одном плане не обойдется?

Сейчас есть килл-зона – это место между операторами дронов. Даже не между позициями, потому что это тогда называется "серая зона", а килл-зона гораздо шире. Это место, где никто не выживает: ни пикапы, ни люди. И роботов тоже там "умирают". Это очень опасная среда, где все контролируется и туда легко попасть FPV-дроном.

Человек там легко умирает на пикапе или в бронетехнике, и не выглядит так, что вообще есть смысл, чтобы там был человек. Нам надо сделать так, чтобы в килл-зоне его не было. Конечно, контрнаступление без человеческой ноги никуда не денется, но мы должны дойти до момента, когда держать людей на позициях не придется. Надо заменять сенсорами, искать способы, чтобы оповещение с первых позиций происходило уже не людьми. Создание этих сенсоров, их поддержка тоже должны проводиться не людьми.

Идея, что в килл-зоне не должно быть человека, – это видение компании RoverTech – чтобы мы дошли до момента, где мы защищаем нашими роботами не людей, а защищаем роботами роботов. Это – наша задача.

То есть, условно, на позиции должны стоять роботы с турелями, в воздухе дроны, и в таком комплексе это все обороняет территорию. Это должна быть такая комплексная линия, которая даст возможность отражать штурмы роботов?

Если они дойдут до этого, что у них будет получаться, то да.

Какая в России проблема с НРК?

Как бы вы сейчас оценили возможности России в сфере производства НРК?

Первое правило – никогда не унижайте врага, не преуменьшайте его когнитивные способности, не недооценивайте, потому что это то, что сделал противник и поплатился за это. Я говорю прямо: русские в машиностроении – не последняя нация, и во многом они не последняя нация, но есть фундаментальные различия между нами.

Прежде всего – они нападают, а мы защищаемся. Также у них нет доступа к таким технологиям, как Starlink, и к такому уровню, как у нас. У них другой уклад войска, где им легче врать в репортах. У нас, хотя и иногда "рисуют" цифры, есть много объективной информации с видео, где мы можем понять, хорошо мы делаем или нет.

У нас есть очень серьезная конкуренция между производителями, чтобы делать лучше. Даже внутри Украины, не то чтобы с россиянами. Мы конкурируем между собой, что очень хорошо. За это огромное спасибо всем коллегам, которые занимаются НРК. Мы не с европейцами, потому что они не дотягивают, и не с россиянами, потому что тоже не дотягивают. Из-за этого они фундаментально отстают.

Если нет хорошего Starlink, они затачиваются, например, все больше на какие-то турели, гранатометы, ракеты. Но килл-зона уже под 20 километров, и чтобы иметь прямую видимость, где можно ими стрелять, – надо приблизиться к цели хотя бы на 4 километра, а это значит, что нужно проехать еще 15. И у них есть проблема – нет Starlink. У них другие виды связи, и с этим плохо.

У русских другая обученность людей. Они начинали с НРК не потому, что у них была необходимость закрывать логистику – они просто шли в штурмы. И мы очень отличились, потому что у нас иначе пошло развитие. Россияне начали с гусеничных роботов, которые, как они думали, будут более проходимы, но ошиблись. "Гусянка" на поле боя имеет серьезные минусы, потому что любая мина ее сбрасывает.

Наш "Змей" проезжает на двух колесах. Он может заехать полностью на противотанковую мину, противотранспортную ПТМ-4, колесо слетит, а он доедет с грузом и вернется. А с "гусянкой" так не будет – она просто кругом стоит. Да, для снега "гусянка" нужна, но в килл-зоне она не подходит.



Логистический "Змей" / Rovertech

И вот россияне затормозили: сделали большое серийное производство, но уже не один раз ошиблись с тем, что именно надо в нашей войне. Поэтому серьезно отстают и пока что, думаю, просто будут копировать то, что мы делаем.

Я слышу тезис, что они редко до чего-то доходят сами, а обычно как раз пытаются копировать.

Есть вещи, которые они придумали первыми, но из-за их необходимости. Например, оптоволокно. У нас радио более-менее хорошо работало, а им пришлось придумывать оптоволокно. Они его привлекли быстрее. Поэтому мы не знаем, кто быстрее придумывает идеи. Еще же есть проблемы, как их имплементировать, а впоследствии сделать серийными.

Затем – чтобы этот бизнес работал долго и были закупки государством. Бывает, что все сделал, все работает на фронте, а у государства нет денег. Поэтому здесь мне трудно сказать, кто более инновационный, но мы, как страна, более креативные и внедряем идеи в разы быстрее.

Какую уникальную технологию разработали в Украине?

Позвольте спросить о коммуникации между государством и разработчиками, потому что у Министерства обороны было сообщение о том, что оно хочет развивать направление НРК. И в целом, мне кажется, что назначение Михаила Федорова, связано именно со ставкой на технологичность армии. С чем здесь могут возникать проблемы? Какой сейчас запрос у государства?

Министерство обороны решает много других проблем – не только с производителями. А даже условно: как происходит закупка, откуда поступают деньги, какие данные дают партнеры. Есть очень много нюансов. Это более технологическое, поэтому легче говорить с человеком из ІТ. Мы с Федоровым были знакомы до этого, и это облегчает общение, потому что мы на одной волне.

Мы находим способ заменить людей на фронте. Это правильное направление и нам нужны люди в управляющем аппарате, которые будут нас поддерживать в этом. Сейчас все инвестиции, направленные на это, окупаются. Если кто-то возьмет нашего робота, который около 80 миссий выполняет, и посчитает, как бы было с использованием пикапов, то эти инвестиции окупаются в разы.

Расскажите о ситкомет – какое его основное применение?

Фактически, это последняя надежда (против вражеского дрона, – 24 Канал), потому что можно выстрелить сеткой на 20 метров. Есть персональный ситкомет. Эта вещь является дополнительной защитой и не считается оружием. Ситкометы могут иметь при себе репортеры или медицинский эвакуатор. Его размер как у турникета – очень маленький. Однако есть очень разные категории ситкометов.

Важнейшим для нашей технологии при выборе ситкомета был не сам размер сетки, а настоящий размер ее раскрытия. Мы довольно много производителей испытали: смотрели и зарубежных, и то, что русские сделали. У всех есть свои плюсы и минусы, но ни у кого сетка не раскрывалась достаточно широко и контролируемо. Нам важно было контролируемое раскрытие.



Персональный ситкомет / Скриншот из видео

Поэтому мы сделали коллаборацию с "Тенета Дефенс" и пришли к тому, что сзади на пикап можно прикрепить сокет с ювелирным ситкометом. Надо провести провод к авто и подключить кнопку, но она может быть не одна – их может быть больше.

Обычно враг летит за машиной, обходит ее и врезается спереди. Наша задача – поймать дрон в этот момент. Если у водителя и того, кто рядом, есть детекторы, или кто-то следит, есть ли позади FPV, то задача заключается в том, чтобы вовремя выстрелить. Фактически, это – небольшая защита прямо во время езды.

Это то, что касается автомобилей, а для НРК эта технология актуальна?

Она актуальна на всех средствах, которые не ездят быстрее, чем 90 километров в час. Конечно, есть ограничения по использованию – с какой стороны летит угроза.

НРК меньше большого пикапа, поэтому эффективность этой сетки должна быть выше, потому что закроет больший периметр при меньших размерах самой машины?

Да, и мы закрываем очень большой периметр в этом случае.

Их можно по несколько ставить, если распределить управление, да?

Да, и это пока не является мегадорогой. Думаю, можно будет дойти и до более дешевых вариантов. Но это уже, условно, хорошая и перспективная цена. Мы уже много протестировали и сделали подготовку к серийному производству. Есть еще другая работа, но это уже период внедрения. То есть, это уже можно будет заказывать, испытывать. Это уже следующий этап.

Наша задача сейчас, как производителей НРК, сделать так, чтобы государство не тратило большие деньги. Нам надо защищать роботов так же, как и людей. И мы в Rovertech ищем способы создания комплекса активной защиты. Это как динамическая броня на танках, но теперь начинается новый виток: вместо того, чтобы динамит взрывался, когда по НРК попал кумулятивный боеприпас, стоит задача сделать так, чтобы кумулятив даже не начался.

Я видел, что и на танках сейчас вешают такие металлические кусты по разным сторонам. Как раз задача в том, чтобы он сдетонировал не возле брони. Он не выжигает, а идет рикошетом или вообще меняется.

Все равно выжжет, если струя попадает. Даже 4 метра выжжет. У нас более уникальное средство: наше бронирование, компактность, низкость, маленькая сигнатура. Это помогает нам при дробях или просто взрывах. А вот кумулятив мы пытаемся сейчас остановить. Я рассказываю вам это, потому что кто-то из наших коллег уже начал об этом публично говорить, и уже никуда мы не денемся – надо рассказывать.

Какие особенности имеют разные НРК?

Среди моделей, которые вы производите, есть дроны для разминирования, логистические дроны и дроны с турелями. Также есть один дрон с вилами, который проходил стадию кодификации, а серийное производство анонсировали на апрель 2026 года. Можете рассказать, что с ним сейчас и когда его ожидать?

В общем, это логистическое средство, у которого есть возможность забрать что-то с поля боя, даже большой камень. Там есть, например, модули для "Вампиров" – если такой дрон был поврежден или упал, его могут забрать. То же с телами – есть возможность быстро заехать и поехать, потому что россияне не дают провести даже эвакуацию погибших. Они стараются подбить наших роботов. Был случай, когда летали несколько FPV, но наш робот все равно доехал и смог провести миссию до конца.

Среди других роботов:

робот-логист – один из лучших роботов. Среди них есть виды с турелями, с гранатометами и логист мини;

робот-разминировщик – единственный разминировщик в мире, который работает на такой платформе – до 1 тонны;

из гуманитарной сферы – первый украинский робот-пожарный;

Им можно тушить, например, склады с боеприпасами, потому что там происходит двойная детонация, что очень опасно. Работников ГСЧС туда не пускают, поэтому для тушения нужны роботы. Это нужно и для войска. Наши роботы-пожарные уже работают на разных местах.



НРК компании RoverTech / Скриншот с сайта

Ранее в Третьем армейском корпусе показывали, как работает робот с пулеметом. Он фактически делает из вражеской посадки сито, то есть, можно сказать, заменяет сразу нескольких пехотинцев. Насколько он прицельный, как показывает себя в боевых условиях?

Во-первых, с пулеметом М-2 (Browning M2, – 24 Канал) никогда не работает один человек. Надо расчет людей, если работать без робота. Там большой вес. Это не так просто.

Во-вторых, неважно, насколько у вас технологичный продукт. Важно то, есть ли у вас "птичка" (дрон, – 24 Канал), и вы можете корректировать свой выстрел. Так ты можешь попасть на 4 километра куда хочешь: выстрелил один раз примерно, потом подкорректировал кое-что и уже попал в цель. Это означает, что нам не надо много программного обеспечения, гораздо легче делать турели и можно сделать их дешевле.

Над чем сейчас работает компания?

Какие НРК дальше планируете разрабатывать, или пока хватает того, что уже есть? В общем, над чем сейчас работает компания?

Хотелось бы все рассказать, но нельзя. Могу сказать, чего у россиян нет: они сейчас борются с дальностью, потому что килл-зона увеличивается. За этим надо следить. Чем короче время прохождения миссии, тем меньше шанс, что по тебе попадет FPV. Важно также, чтобы меньше времени тратилось на вмешательство человека. Мы занимаемся этим. Также мы занимаемся защитой.

Я могу сказать, что визия RoverTech немножко отличается от других. Мы не идем в сторону одноразовых роботов по 7 – 12 тысяч долларов. Мы делаем все, чтобы наш робот выживал в большом количестве миссий. Это уже сейчас есть, но мы хотим удвоить показатель. Мы улучшаем НРК так, чтобы он проехал хотя бы 200 миссий с перегрузкой, потому что люди и полторы тонны на него бросают. Наши ключевые показатели эффективности – это количество успешных своевременных миссий.

Мы много можем рассказывать о наших продуктах: какие они классные, какие там параметры, как быстро они едут. Но база – это успешные миссии в армии. Мы адаптируемся под это. Поэтому технологии, которые мы дальше строим, – о параметрах успешности в миссии.

Сколько стоит один робот?

Сейчас тренд в целом такой, чтобы делать что-то, чтобы оно было максимально дешево и работало максимально эффективно. Сколько стоит ваша НРК, если говорить о производстве? Насколько это дорого?

Мы были одними из самых дешевых на самом деле. У нас роботы, тянущие 500 тонн, все равно более проходимые. Хотя с маленькими может быть удобнее, потому что тебе не всегда нужен большой вес. Более того, малые НРК враг вообще может не увидеть.

Сейчас мы работаем в категории более крупных. Более дешевых, чем "Змей", нет. Мы смогли сделать все довольно дешево, но выносливо. Сейчас со всеми видами связи, с различными балками, защитами, цена доходит до 20 тысяч долларов. Это полный комплект, сам робот стоит немного дешевле. Если у вас есть какие-то компоненты – все еще дешевле.

А с компонентами проблем нет – они наши или вы их где-то закупаете?

Скажу так: даже у россиян нет проблем с компонентами, хотя их блокируют абсолютно все на свете. Мы практически на каждую деталь всегда имеем еще "план Б". Мы понимаем, что делать, даже если одну из технологий полностью исключат. Так же с двигателями, с контроллерами.

Мы не целимся пока что на 100% украинского в компонентах, потому что для этого надо 100% доступности этих элементов. Условно, у нас на какой-то год будет стоять задача произвести 5 тысяч роботов. Это означает, что к ним должны быть изготовлены 5 тысяч элементов. А есть еще и другие работы, кроме нас, другие задачи. Поэтому пока не можем так полагаться. Конечно, мы хотим, чтобы украинское производство развивалось, но пока так.

Пять тысяч НРК в год – это реальная цифра?

Конечно, реальная. Например, 3 – 3,5 логиста "Змея" можно сделать, пока мы делаем одного разминировщика. Если сравнить миниверсию "Змея" и стандартную, то мини сложнее сделать из-за того, что он очень компактный. Есть компании, которые занимаются исключительно одним роботом, могут его модифицировать, а могут этого и не делать. Они способны произвести уже гораздо больше.

Кто-то развивался до нас. Мы начинали с простого СТО на две машины. Нам все надо было учить, везде рисковать – это все миллионы гривен в кредит. Поэтому сейчас уже я эту цифру (в 5 тысяч НРК в год, – 24 Канал) вижу. Хотя не могу сказать, что это будет в 2026 году.

Интересуются ли украинскими НРК за рубежом?

Из-за рубежа есть заинтересованность в наших разработках? В вопросах НРК Украина сейчас передовое государство. Вы часто получаете какие-то запросы от партнеров или от других государств?

Мы имели запросы, в частности, от "праймов" (передовые компании, – 24 Канал). Разное было, честно вам скажу. Очень интересные компании, с которыми ты просто хотел бы поговорить, не говоря уже о том, что они тебе что-то предлагают. Мы просто увидели их понимание относительно того, что происходит. И это разный уровень, скажем так.

Все-таки хочется остаться украинской компанией, которая делает пользу не только для себя, но и для государства. Просто экспортировать я не считаю целесообразным. В наших продуктах не только наш большой вклад, но и огромный вклад военных. Когда мы будем что-то продавать, мы должны продавать решения. Мы должны зайти в их экосистему, каким-то образом быть приобщенными и стратегически делать это на уровне государства.

А так, в ЕС есть где-то 3 – 4 работы, На практике мы их не сможем использовать по большому количеству причин. Они нецелесообразны. Россияне пока что чего-то серьезного показать не смогли. Есть, например, "Челнок" – такой себе робот-амфибия. Он имеет огромные колеса и везде проходит. Это, возможно, один из их неплохих. Но он дорого стоит.

Он также большой. Такую цель, видимо, легче увидеть, легче поразить.

Да, но возьмем, например, Купянск. Ребята с роботами в контрнаступлении делали невероятные вещи. Там потери были, кажется, 1 к 27. Но там река, и тебе надо как-то ее переходить. То есть тут вопрос, какие есть технологии. НРК-амфибия все равно надо, и у россиян он есть. Были у них случаи, где они роботами засыпали переправы.

А вообще в мире особых конкурентов или коллег, которые хотели бы с нами сотрудничать, не так много. Но они заинтересованы – все, кто это делает. В то же время с точки зрения государства, пока они не поймут, как с перехватчиками, что может быть беда, у них это не откликнется. Не все стратегически мыслят.

Если рядом с вами страна, которая может использовать "Шахеды" – вам надо перехватчики. Если рядом с вами страна, которая может использовать FPV и создать килл-зону, – без НРК очень быстро потеряете всю вашу армию. Поэтому страны, которые рядом с FPV-лидерами, должны что-то думать, должны с нами партнериться, искать способы.