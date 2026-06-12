НРК уже работают без участия людей: соучредитель Rovertech удивил подробностями

Наземные дроны заменяют людей в самых опасных зонах и на линии фронта. Уже сейчас один робот может удерживать позицию, которую раньше обслуживала целая группа военных.

Соучредитель компании Rovertech Борис Дрожак пояснил 24 Каналу, что полная автономность пока недостижима, но вектор очевиден — постепенное вытеснение человека из линии огня.

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Как новые технологии меняют современное поле боя?

По словам Дрожака, человек в зоне боевых действий уже не является эффективным боевым элементом, и это нужно признать. Вместо того чтобы подвергать военных ударам FPV-дронов, там должны работать машины: сенсоры, дроны, автоматизированные системы. Логика одна – чем дальше отодвинуть человека от линии огня, чтобы уменьшить потери.

На начальной стадии без человеческого обслуживания, изменений и управления почти невозможно обойтись без людей. Но во время многих операций уже сейчас используются эти дроны. Мы уже заменили разминирование, мы заменили логистические операции,

– сказал Дрожак.

Украинский наземный роботокомплекс "Змей" уже автоматически прокладывает проходы через реки. Ударные НРК с тяжелым вооружением, в частности с пулеметом Браунинг М-2, способны самостоятельно удерживать позиции, заменяя не одного бойца, а целую группу.

"Раньше, чтобы удерживать эту же позицию с пулеметом, требовалось много людей. Нужны были военные, которые обслуживали бы позицию. А теперь роботы могут подвозить еду, боеприпасы. Это огромное изменение. Иногда достаточно одного-двух роботов, потому что им не нужны еда и вода. Им нужно приехать, отработать, вернуться на обслуживание, пройти ротацию. Но главное – они не люди", – пояснил соучредитель компании.

Действительно ли роботы могут заменить военных на поле боя: смотрите в видео

Что еще известно о разработках украинского ВПК?

Украина внедряет амбициозную стратегию создания собственного зенитно-ракетного комплекса, стремясь сократить стандартный цикл разработки с 7–10 лет до рекордного одного года. Этого можно достичь благодаря модульному подходу, подобному конструктору: украинские инженеры разрабатывают собственную ракету, а западные партнеры обеспечивают технологическую поддержку, предоставляя радары, системы управления и пусковые установки.

В настоящее время ключевой задачей является завершение интеграции всех компонентов и проведение испытаний для получения официальных показателей эффективности.