Франция начнет обучение украинских пилотов на истребителях Rafale уже в ноябре 2026 года

Франция готовится принять первую группу украинских летчиков для освоения многоцелевых боевых самолетов. Процесс переподготовки на новые западные самолеты начнется уже в следующем месяце.

Об этом сообщает издание Defense Express.

Что известно о подготовке пилотов?

Подготовка на самолетах Rafale начнется в ноябре 2026 года. Журналисты ссылаются на выступление министра вооруженных сил Франции Катрин Вотрен в местном парламенте. Сами же истребители могут появиться в украинском небе ориентировочно в 2028 или 2029 году.

На данный момент в мире есть два примера перехода стран с советских самолетов на французские Rafale. Речь идет о Сербии, которая отказывается от МиГ-29, и Хорватии, заменившей старые МиГ-21. Поскольку подробностей о сербском контракте пока нет, аналитики ориентируются на хорватский опыт.

Базовая подготовка хорватских пилотов и технического персонала длилась 15 месяцев. За это время они не только научились управлять самолетом, но и освоили применение авиационного вооружения для нанесения ударов по воздушным и наземным целям. Обучение первой группы началось в 2022 году, а завершилось в конце 2023 года.

Эксперты предполагают, что для украинских летчиков этот срок удастся сократить. Это станет возможным благодаря более совершенной технологической базе Воздушных сил и значительному боевому опыту, который пилоты приобрели во время войны.

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, Владимир Зеленский подтвердил быстрый старт тренировок во Франции. Во время телефонного разговора с Эммануэлем Макроном стороны также обсудили локализацию производства французских ракет и авиабомб в Украине.