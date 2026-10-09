Про це повідомляє видання Defense Express.

Що відомо про навчання пілотів?

Підготовка на літаках Rafale розпочнеться у листопаді 2026 року. Журналісти посилаються на виступ міністра збройних сил Франції Катрін Вотрен у місцевому парламенті. Самі ж винищувачі можуть з'явитися в українському небі орієнтовно у 2028 або 2029 році.

Наразі у світі є два приклади переходу країн із радянських літаків на французькі Rafale. Йдеться про Сербію, яка відмовляється від МІГ-29, та Хорватію, що замінила старі МіГ-21. Оскільки деталей щодо сербського контракту поки немає, аналітики орієнтуються на хорватський досвід.

Базова підготовка хорватських пілотів та технічного персоналу тривала 15 місяців. За цей час вони не лише навчилися керувати літаком, але й освоїли застосування авіаційного озброєння для ударів по повітряних та наземних цілях. Навчання першої групи стартувало у 2022 році, а завершилося наприкінці 2023 року.

Фахівці припускають, що для українських льотчиків цей термін вдасться скоротити. Це стане можливим завдяки кращій технологічній базі Повітряних сил та значному бойовому досвіду, який пілоти здобули під час війни.

Нагадаємо, як вже повідомлялося на нашому сайті, Володимир Зеленський підтвердив швидкий старт тренувань у Франції. Під час телефонної розмови з Еммануелем Макроном сторони також обговорили локалізацію виробництва французьких ракет та авіабомб в Україні.