Зеленский объяснил, как ограничения Starlink повлияли на уничтожение "Шахедов"

Об этом президент Украины заявил в интервью программе "Meet the Press" на американском телеканале NBC 18 октября.

Украина сталкивается с проблемой перехвата российских реактивных "Шахедов" из-за значительной разницы в скорости.

Беспилотники Shahed развивают скорость 450 или 550 километров в час, а то и больше. Именно поэтому нам нужна такая же скорость, чтобы их уничтожать. Но сейчас у нас есть ограничение – максимум 161 километр в час. Это максимальная скорость, которой мы располагаем, поэтому мы не можем с ее помощью уничтожать такие скоростные реактивные "Шахеды",

– заявил президент.

В то же время Зеленский также поднял вопрос о доступе Украины к спутниковой связи Starlink. Он призвал США вернуть систему, подчеркнув ее важность для обороноспособности страны.

Просто верните нам Starlink. Конечно, если они этого не сделают, мы выживем. Мы не перестанем защищаться даже без него. Но зачем это делать? Я не могу понять причин ограничений, причин, по которым нам не позволяют защищаться. Я считаю, что это ошибка,

– сказал глава государства.

По словам Зеленского, Украина не прекратит оборону даже в отсутствие Starlink. В то же время он не понимает причин ограничений, которые, по его мнению, затрудняют возможности Украины защищаться от российских атак.

Напомним, министр финансов США Скотт Бессент отреагировал на заявления Зеленского о перерыве в обмене разведывательной информацией между Киевом и Вашингтоном. Он опроверг слова украинского президента и призвал его быть осторожным с такими заявлениями.

Также американский министр финансов прокомментировал заявления Зеленского об ограничении скорости работы спутниковой связи Starlink.

Трамп и госсекретарь США Марко Рубио уже заявляли, что никто в американской администрации не ограничивал работу Starlink. Он назвал обвинения Зеленского в адрес Вашингтона безответственными.