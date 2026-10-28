Ограничения для Starshield заблокировали работу 2 тысяч дронов-перехватчиков "Барс", – Зеленский

Одна из европейских стран выделила Украине две тысячи дронов-перехватчиков "Барс". Однако их использование было временно приостановлено из-за ограничений в работе системы Starshield.

Один из аппаратов продемонстрировал свою эффективность еще на этапе испытаний. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает 24 Канал.

Starshield для защиты украинского неба

Мы нашли европейскую страну. Они заплатили за 2000 единиц. Я знал, что у нас есть 2000. Я сказал: "Давайте проверим. Возможно, он сможет уничтожать цели". Они проверили, и он уничтожил "Шахед". Мы были очень рады. А потом Старшилд перестал работать,

– вспомнил ход событий президент Украины.

Техническое управление и функционирование этой сети осуществляет компания SpaceX. Однако Зеленский уточнил, что до сих пор не знает, кто именно принял решение об ограничении работы системы.

Украина использует возможности Starshield исключительно для противодействия российским военным на своей территории, а не на территории России. К тому же систему развертывают преимущественно для логистики – перевозки воды и еды бойцам, а также для уничтожения "Шахедов" и реактивных дронов.

Сейчас мы уничтожаем около 90% "Шахедов". А когда начались атаки, мы сбивали от 50 до 75–78%. А потом этот показатель снова вернулся к прежним значениям,

– рассказал Зеленский.

Он также отметил, что в периоды отключения спутниковых сетей Starlink и Starshield гибли мирные жители, хотя подчеркнул, что это происходило по разным причинам.

Напомним, в середине октября работу систем Starlink и Starshield для Украины неожиданно ограничили скоростным лимитом около 160 километров в час. Это повлияло, в частности, на боевые полеты дронов-перехватчиков. После консультаций с США ограничения были отменены 24 октября.