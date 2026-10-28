Ліміти для Starshield заблокували роботу 2 тисяч дронів-перехоплювачів "Барс", – Зеленський

Один з апаратів показав свою ефективність ще на етапі тестувань. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.

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Starshield для захисту українського неба

Ми знайшли європейську країну. Вони заплатили за 2000 одиниць. Я знав, що ми маємо 2000. Я сказав: "Давайте перевіримо. Можливо, він зможе знищувати цілі". Вони перевірили, і він знищив "Шахед". Ми були дуже раді. А потім Старшилд перестав працювати– згадав перебіг подій президент України.

Технічне керування та функціонування цієї мережі здійснює компанія SpaceX. Однак Зеленський уточнив, що досі не знає, хто саме ухвалив рішення про обмеження роботи системи.

Україна використовує можливості Starshield виключно для протидії російським військовим на власній території, а не на території Росії. До того ж систему розгортають переважно для логістики – перевезення води та їжі бійцям, а також для знищення "Шахедів" і реактивних дронів.

Зараз ми знищуємо близько 90% "Шахедів". А коли почалися атаки, ми почали збивати від 50 до 75-78%. А потім цей показник знову повернувся назад– розповів Зеленський.

Він також зауважив, що в періоди відключення супутникових мереж Starlink та Starshield гинули цивільні, хоча наголосив, що це відбувалося з різних причин.

Нагадаємо, у середині жовтня роботу систем Starlink і Starshield для України несподівано обмежили лімітом швидкості близько 160 кілометрів на годину. Це й вплинуло, зокрема, на бойові польоти дронів-перехоплювачів. Після консультацій зі США обмеження скасували 24 жовтня.