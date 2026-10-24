Starlink для ЗСУ почав працювати на більшій швидкості, – джерела

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Супутниковий зв'язок Starlink в Україні поступово відновлюється. Тепер він працює на більшій швидкості, ніж раніше.

Про це повідомили джерела 24 Каналу в Міноборони. Реклама Adv популярні відео Що відомо про відновлення роботи Starlink для військових? Станом на ранок 24 жовтня Сили оборони України і фахівці Міністерства оборони фіксують, що Starlink/ Starshield почав працювати на швидкості понад 161 кілометр за годину. Продовжуємо моніторити і проводити перевірки на вищих швидкостях, визначати верхні ліміти та з'ясовувати, наскільки насправді відновлено роботу цього зв'язку– зазначили джерела. Нагадаємо, що 14 жовтня українські військові помітили, що система зв'язку Starshield (базується на технологіях Starlink) почала працювати з обмеженнями. На швидкості понад 161 кілометр за годину зв'язок зникав. Через це було зірвано низку важливих операцій, а також стало важче збивати реактивні "Шахеди". Доповнюємо новину...

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