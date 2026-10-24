У Конгресі США закликали Пентагон розширити для України контракт Starshield

Про це йдеться у двопартійному зверненні американських законодавців до міністра оборони США Піта Гегсета та Пентагону.

Реклама Adv

популярні відео

Що вимагають конгресмени від адміністрації Трампа?

Конгресмени наполягають на відновленні супутникового зв'язку для українських військових без обмежень швидкості.

Вони пояснюють, що будь-які перебої, обмеження швидкості чи покриття послаблюють боєздатність України та дають російським військам оперативну перевагу. Це також затягує війну й наражає на небезпеку цивільних.

Також законодавці закликали Пентагон розширити для України контракт на Starshield. Вони наголосили, що Україна має отримати достатньо потужний і надійний супутниковий зв'язок для проведення військових операцій.

Поки це питання вирішують, конгресмени пропонують забезпечити українським військовим зв'язок щонайменше на тому самому рівні, що й раніше, за потреби використовуючи одночасно Starlink і Starshield.

Також вони наполягають на збереженні покриття, необхідного для законних військових операцій України, зокрема на території Росії.

Реклама

На думку конгресменів, рішення щодо доступу до зв'язку, його якості та покриття не повинні залежати лише від приватної компанії, адже це безпосередньо впливає на здатність України захищатися.

Крім того, вони закликали Пентагон організувати перехід від комерційного Starlink до Starshield за державним контрактом так, щоб не було перебоїв або погіршення якості зв'язку. Для цього потрібно передбачити достатні ресурси, чіткі вимоги до послуг і контроль за їх виконанням.

Також законодавці вимагають від Пентагону розглянути можливість застосування закону про оборонне виробництво. Він дозволяє федеральному уряду зобов'язувати компанії надавати пріоритет державним замовленням.

Конгресмени підкреслили, що США та Європа вже вклали значні кошти в оборону України, адже перемога Росії загрожувала б і безпеці Заходу. Тому ці зусилля не повинні нівелюватися через збої в роботі зв'язку, яких можна було уникнути.

Реклама

Що передувало

23 жовтня президент Володимир Зеленський підтвердив, що обмеження швидкості терміналів Starlink в Україні продовжує діяти.

Водночас, за даними The New York Times, американські сенатори попередили Білий дім, що можуть відмовитися голосувати за затвердження кандидатур, доки адміністрація Дональда Трампа не забезпечить відновлення засобів зв'язку, якими користуються українські військові.

Раніше майже два десятки членів Палати представників закликали Трампа звернутися до Ілона Маска щодо надання Україні доступу до Starlink для виявлення російських ракетних пускових установок.