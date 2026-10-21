Про це розповів конгресмен від Республіканської партії Браян Фіцпатрік в ефірі CNN.

Що кажуть у Конгресі?

Політик наголосив, що цю справу не можна замовчувати. За його словами, свідків необхідно викликати до суду під присягою та дістатися суті інциденту. До вимог притягнути засновника компанії SpaceX до відповідальності приєдналися також представники Демократичної партії.

Фіцпатрік заявив, що одноосібний наказ уповільнити роботу системи зв'язку для українських військових може бути прямим порушенням законодавства США. Своєю чергою конгресменка від Демократичної партії Елізабет Енн Воррен застерегла від ситуації, коли приватна особа фактично втручається в зовнішню політику Вашингтона.

Ми хотіли б точно знати, хто відповідальний за те, що сталося. Якщо це одна людина – Ілон Маск, – яка диктує нашу зовнішню політику, то вона наражає США на величезний ризик"

– наголосила Воррен.

Зазначимо, що видання The Wall Street Journal у середу, 21 жовтня, написало, що розпорядження обмежити роботу військової версії Starshield, якою користуються Сили оборони України, віддав саме Ілон Маск. За інформацією співрозмовників видання, SpaceX та адміністрація президента координували комунікацію після того, як гендиректор компанії дав відповідну вказівку.

Що відомо про обмеження швидкості Starlink?

Нагадаємо, що труднощі з передачею даних на передовій виникли ще в ніч проти 14 жовтня. Запровадження лімітів на роботу терміналів під час руху на швидкостях понад 160 кілометрів на годину спричинило збої у логістиці, зрив низки бойових завдань і створило перешкоди для дронів-перехоплювачів.

Президент Володимир Зеленський назвав уповільнення Starlink великою помилкою, а згодом зазначив, що обладнання припиняє працювати на швидкості 130 – 161 кілометр на годину. Раніше засновник компанії запевняв, що будь-які обмеження військового пакета визначають американські військові та уряд, а не SpaceX. Водночас журналісти з'ясували, що саме мільярдер запропонував Дональду Трампу запровадити ліміти швидкості зв'язку в Україні.