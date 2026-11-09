"Запас карман не тянет": Тимочко объяснил рентабельность украинской ракеты FP-7

Глава Рады резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко оценил целесообразность баллистической ракеты FP-7 в 600 тысяч долларов. Она полностью окупается, если наносит России ущерб в десятки или сотни миллионов.

Военный в эфире 24 Канала прокомментировал споры относительно стоимости отечественного вооружения. По его словам, частная компания априори не стала бы производить экономически невыгодную модель.

Рентабельность ударов по стратегическим объектам

Иван Тимочко подчеркнул, что применение FP-7 вполне оправдано, когда целями становятся важные базы или техника оккупантов. Поражение таких объектов способно нанести Кремлю ущерб в десятки или сотни миллионов долларов.

Если удастся поразить какой-либо важный объект, даже 600-тысячная ракета становится рентабельной, если она дает достаточно эффективный результат,

– отметил военный.

Он также добавил, что дискуссии вокруг стоимости могут быть связаны с информационной кампанией, дальнейшей технической доработкой или созданием комбинированных ударных комплексов с иностранными ракетами.

Тимочко о рентабельности украинской баллистической ракеты FP-7: видео

Собственное оружие как защита от ограничений партнеров

Отдельно спикер подчеркнул, что наличие собственного производства обеспечивает независимость украинской армии. Любые иностранные поставки сопряжены с риском политических ограничений.

Поставки ракет от союзников всегда имеют свойство прекращаться или ограничиваться в применении, поэтому всегда нужно иметь в запасе что-то такое, что может понадобиться в перспективе,

– подчеркнул Иван Тимочко.

Ранее специалисты отмечали, что ракета уже прошла проверки и кодификацию, однако ее закупка для армии тормозилась позицией Министерства обороны.