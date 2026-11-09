"Запас кишеню не рве": Тимочко пояснив рентабельність української ракети FP-7

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Військовий в ефірі 24 Каналу прокоментував суперечки щодо вартості вітчизняного озброєння. За його словами, приватна компанія апріорі не виготовляла б економічно невигідний зразок.

Рентабельність ударів по стратегічних об'єктах

Іван Тимочко наголосив, що застосування FP-7 цілком виправдане, коли цілями стають важливі бази чи техніка окупантів. Ураження таких об'єктів здатне завдати Кремлю збитків на десятки або сотні мільйонів доларів.

Якщо вдасться вразити якийсь важливий об'єкт, навіть 600-тисячна ракета стає рентабельною, якщо вона завдає доволі ефективного результату– зазначив військовий.

Він також додав, що дискусії довкола вартості можуть бути пов'язані з інформаційною кампанією, подальшим технічним доопрацюванням або створенням комбінованих ударних комплексів з іноземними ракетами.

Тимочко про рентабельність української балістичної ракети FP-7: відео

Власна зброя як захист від обмежень партнерів

Окремо спікер наголосив на тому, що наявність власного виробництва забезпечує незалежність українського війська. Будь-які іноземні постачання несуть ризик політичних обмежень.

Ракети від союзників завжди мають властивість припиняти постачатися або обмежуватись у застосуванні, тому завжди треба мати про запас щось таке, що може знадобитися в перспективі– підкреслив Іван Тимочко.

Раніше фахівці зазначали, що ракета вже пройшла перевірки та кодифікацію, проте її контрактування для армії гальмувала позиція Міністерства оборони.