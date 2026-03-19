Россия ищет замену Starlink: ISW объяснил новую тактику оккупантов с дронами "Молния"

Российские войска пытаются найти альтернативу Starlink на поле боя в Украине. Для этого оккупанты активно применяют дешевые дроны типа "Молния" и меняют тактику ударов.

Аналитики ISW объяснили, как это влияет на ход войны.

Как Россия пытается обойти ограничения Starlink?

Российская армия пытается компенсировать проблемы со связью после ограничения доступа к спутниковому интернету Starlink, используя новые технологические решения и меняя тактику ведения боевых действий.

По данным аналитиков, пока Россия не имеет полноценной альтернативы спутниковой связи, что затрудняет координацию войск на фронте. Поэтому оккупанты вынуждены искать обходные пути и комбинировать различные средства связи.

Одним из таких решений стало активное использование дешевых ударных беспилотников типа "Молния". Россия значительно наращивает их производство и применение, что позволяет компенсировать технологические ограничения и поддерживать интенсивность боевых действий.

В частности, модернизированные версии дронов "Молния-2" иногда оснащаются спутниковыми системами, что значительно повышает их эффективность. Такие беспилотники могут иметь большую дальность полета и лучше противостоять средствам радиоэлектронной борьбы.

Аналитики отмечают, что эти дроны являются относительно дешевыми, но эффективными, что позволяет оккупантам массово применять их на поле боя. Стоимость таких БпЛА значительно ниже других типов беспилотников, поэтому Россия может буквально "засыпать" ими фронт.

Кроме того, дроны "Молния" используются не только для ударов, но и для разведки и координации атак. В некоторых случаях они могут запускать другие FPV-дроны, которые уже непосредственно поражают цели, в частности технику и объекты в тылу.

ISW подчеркивает, что такая тактика является частью более широкой стратегии России – кампании по воздушному поражению логистики. Она предусматривает удары по дорогам, железным дорогам, мостам и другим критическим объектам в тылу Сил обороны Украины. Цель этих действий – усложнить снабжение украинских войск, ослабить их способность удерживать позиции и создать условия для дальнейших наступательных операций.

В то же время эксперты отмечают, что несмотря на все попытки адаптации, Россия до сих пор зависит от технологий, подобных Starlink, и не смогла создать полноценную замену. Поэтому оккупанты вынуждены компенсировать этот дефицит массовостью и дешевизной беспилотников.

Что еще известно о "Молнии"?