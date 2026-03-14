Политолог Валерий Дымов объяснил 24 Каналу, что разработчик телеграма Павел Дуров никогда не был и не будет своим для Украины.

Что стоит за блокировкой телеграма в России?

Российская дума делает что-то ради видимости деятельности, поэтому решила "бороться" с телеграмом, хотя Дуров сотрудничает с ФСБ. Вместо этого россиянам предлагают мессенджер MAX по китайской модели.

Параллельно россияне серыми схемами использовали Starlink для точных ударов по украинским объектам, но после введения белого списка официальных терминалов трафик сократился вдвое.

Вспомним Пескова с WhatsApp, американских трампистов с незащищенными мессенджерами – схема та же. Россияне хотят загнать своих агентов, в частности зарубежных, в подконтрольные им сети,

– объяснил Дымов.

Российские власти стремятся взять телеграм под контроль, получив рычаг влияния на публичное пространство и возможность управлять нарративами.

"Я не верю в теорию, что Россию можно просветить – это наивная парадигма еще с XIX века. Люди слышат то, что хотят слышать, а установки россиян настроены давно и прочно. Россию не понять и не изменить извне", – сказал Дымов.

Можно ли остановить пророссийские каналы в Украине?

По словам политолога, российское общество зомбировано на уровне базовых установок, а Госдума генерирует параноидальные идеи вроде сведения роли женщины к рождению детей. Телеграм при этом – мощный инструмент влияния и распространения информации, что делает борьбу за его контроль стратегически важной.

Значительная часть россиян сознательно выбирает жизнь в "стаде" – это их идентичность, и они искренне убеждены, что так правильно. ГУЛАГ для них – не трагедия, а органическая институция. Свобода и демократия воспринимаются как нечто чуждое и опасное,

– сказал Дымов.

Z-военкоры паникуют, потому что постепенно теряют доступ к современным каналам коммуникации и донесения информации. Показательный параллельный пример – Иран, где режим Хаменеи глушил все доступные средства связи во время протестов, но завезенные серым рынком терминалы Starlink позволяли людям координироваться и общаться несмотря на тотальную цензуру.

Но теперь Россия постепенно лишает их этих возможностей – бойцы на оккупированных территориях и у линии фронта теряют надежные каналы связи, и то же оружие влияния, которое Москва годами направляла против Украины, теперь бьет по ним.

"Нам надо подключать собственные возможности для борьбы с российскими телеграмными инвазиями внутри Украины. Деанонимизация пророссийских каналов – серьезная проблема, потому что Дуров никогда не был и не будет своим для Украины, а анонимные каналы вербуют украинцев на службу агрессору", – сказал Дымов.

Обратите внимание! В Институте изучения войны сообщили, что в России власти решили усилить контроль над информационным пространством. В частности, гражданам ограничивают доступ к свободному интернету и отключают мобильную связь. Аналитики отмечают, что такая цензура призвана защищать режим от возможных последствий будущих непопулярных решений.

