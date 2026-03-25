Как знаменитые P1-SUN уничтожают реактивные "Шахеды": впечатляющие видео военных

Во время одного из последних массированных обстрелов со стороны России украинские военные сбили реактивные "Шахеды". Это удалось благодаря перехватчикам P1-SUN от SkyFall.

Реактивные "Шахеды" поразили осуществили экипажи "ТИТАН" 20-й ОБрБпС К2 и "БЕТМЕН" 15 БРОП НГУ "Кара-Даг" во время отражения воздушной атаки. Об этом сообщает 24 Канал.

Как сбивали реактивные "Шахеды"?

Экипажи работали в определенных районах, отражая воздушную атаку в небе над Украиной.

Интересно! Авиационный эксперт, офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский, отмечает, что Украина имеет ряд эффективных средств, которые помогают противодействовать таким угрозам, как массированные атаки ударными беспилотниками. Это является ключевым элементом, в котором нуждаются сейчас страны Ближнего Востока и некоторые государства Европы. Среди них – дроны-перехватчики.



Это ресурс, который помогает существенно удешевить и нарастить количество средств противодействия, говорит эксперт.

На кадрах видно, как украинские воины мастерски выводят перехватчик на цель, догоняют вражеский дрон и поражают его в воздухе. Операторы демонстрируют точную работу и высокий уровень подготовки,

– прокомментировали в SkyFall.

Какие характеристики перехватчика P1-SUN?