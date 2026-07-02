Украинская компания Phantom Defense объединила средства РЭБ, радары и перехватчики в единую систему

Компания Phantom Defense, занимающаяся производством систем радиоэлектронной борьбы, представила комплекс средств для борьбы с беспилотниками. В него вошли системы обнаружения, средства РЭБ, дроны-перехватчики и платформа управления C2, которая объединяет их в единый контур.

Новую линейку Phantom Defense представили в ходе мероприятия Brave1 Advantage, сообщает "Милитарный". Компания предлагает не отдельные средства противодействия БПЛА, а многоуровневую систему, которая должна обнаружить цель, определить ее тип, выбрать способ поражения и передать команду соответствующему средству.

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От радиоподавления до дронов-перехватчиков

В состав комплекса вошла линейка средств радиоэлектронной борьбы Specter. Системы Specter L, XL и A предназначены для защиты подвижных и стационарных объектов с круговым охватом.

В зависимости от модификации они работают в диапазоне 300–900 МГц, а также могут подавлять сигналы на частотах 1,4, 2,4 и 5,8 ГГц.

Specter Pro предназначен для узкополосного подавления в диапазоне от 250 МГц до 6 ГГц. Система Vector Pro работает в том же диапазоне, но создает направленные помехи.

Specter Pro обнаруживает и нейтрализует БПЛА и технические средства разведки на расстоянии до 5 км. Фото Phantom Defense

Для физического уничтожения воздушных целей Phantom Defense разработала несколько перехватчиков.

Беспилотник Balaban может находиться в воздухе до 2,5 часа, разгоняться до 260 километров в час и нести до 1,2 килограмма полезной нагрузки.

Для борьбы с ударными дронами типа Shahed компания предлагает Blade. Его заявленная скорость составляет 310 километров в час, дальность – 15 километров, а полезная нагрузка – 0,5 килограмма.

Еще один вариант перехвата – модуль Karakurt. Он позволяет установить на совместимый дрон систему сброса сети для захвата воздушной цели.

Сначала нужно найти цель

За обнаружение дронов в системе Phantom Defense отвечают несколько различных средств.

Streamhunter перехватывает видеосигналы беспилотников в диапазоне от 800 МГц до 8 ГГц. Его заявленная дальность достигает 30 километров. Система может одновременно принимать пять каналов, а время обнаружения цели составляет менее одной секунды.

Пеленгатор Radiotrex работает в более широком диапазоне – от 300 МГц до 8 ГГц. Он также имеет дальность до 30 километров и может определять направление на источник сигнала с точностью до 3 градусов. Поставки системы планируется начать во втором квартале 2027 года.

К концу 2026 года компания также планирует выпустить радар Skydarix с круговым обзором. Он должен обнаруживать беспилотники авиационного типа на расстоянии до 20 километров, а более мелкие FPV-дроны – до 5 километров.

Skydarix сможет передавать данные на платформы управления через протокол ASTERIX, который используется для обмена радиолокационной информацией.

Все компоненты объединяются в одну систему

Данные от радаров, пеленгаторов и видеоперехватчиков поступают на платформу C2. Она формирует общую картину воздушной обстановки, помогает идентифицировать цели и координирует работу средств РЭБ и дронов-перехватчиков.

Такой подход позволяет применять различные способы противодействия в зависимости от угрозы. Один беспилотник можно подавить средствами РЭБ, для другого понадобится кинетический перехватчик, а некоторые цели могут потребовать одновременной работы нескольких систем.

В Phantom Defense объясняют, что универсального средства против всех типов беспилотников не существует. Поэтому компания создает экосистему, в которой средства обнаружения, подавления и перехвата работают совместно.

Система уже прошла испытания в боевых условиях

Решение Phantom Defense применяется для защиты инфраструктуры одного из украинских областных центров. Оборудование компании обеспечивает более 90% системы купольной защиты, которая охватывает территорию площадью более 100 квадратных километров.

По данным компании, с 1 июня 2025 года по 24 июня 2026 года эта система обнаружила 10 821 вражеский беспилотник. С помощью средств радиоэлектронной борьбы удалось подавить 7 397 из них.

Эти цифры охватывают различные типы целей и демонстрируют работу не одного прибора, а целого контура – от фиксации беспилотника до его нейтрализации.

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Phantom Defense наращивает серийное производство

В компании работают более 600 человек. Заявленные производственные возможности превышают 100 дронов-перехватчиков и 200 средств радиоэлектронной борьбы в сутки.

Масштаб производства позволяет развертывать не единичные комплексы, а распределенные системы защиты крупных объектов и территорий.

Следующим этапом станет завершение разработки радара Skydarix и пеленгатора Radiotrex. После их интеграции Phantom Defense получит собственный набор средств для всех основных этапов противодействия дронам – поиска, сопровождения, радиоподавления и физического перехвата.