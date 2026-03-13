Украина получила гуманоидных роботов Phantom MK-1 для испытания в боевых условиях, – СМИ

В Украину доставили двух гуманоидных роботов-солдат Phantom MK-1 для оценки их эффективности в военных условиях. Разработчик – американская компания Foundation AI – рассматривает Украину как ключевую площадку для тестирования новых военных технологий.

Роботы способны выполнять задачи в различных условиях. Об этом пишет Time.

Как Украина может использовать гуманоидных роботов?

Американская компания Foundation AI передала Украине два гуманоидных робота Phantom MK-1 для оценки их возможностей в боевых условиях.

По словам соучредителя компании Майка Леблана, Украина фактически стала главным мировым полигоном для испытания новых видов вооружения, в частности технологий, которые создают западные оборонные стартапы. Компания планирует постепенно оттачивать возможности роботов и в будущем вывести их на передовую.

Гуманоидные роботы могут использоваться для логистики, разведки или работы в местах, куда сложно добраться дронам, например в бункерах. Кроме того, благодаря тепловому сигналу, подобному человеческому, такие роботы потенциально могут вводить противника в заблуждение.

По словам разработчиков, в перспективе робот может использовать любое оружие, которое способен применять человек. Сейчас роботы Phantom MK-1 проходит испытания на предприятиях в разных странах, а компания уже имеет исследовательские контракты с армией, флотом и военно-воздушными силами США на сумму 24 миллиона долларов.



Характеристики гуманоидных роботов / компания Foundation

В то же время эксперты издания обращают внимание на ряд рисков. В частности, гуманоидные роботы остаются дорогими, тяжелыми, требуют регулярной подзарядки и могут терять баланс или выходить из строя. Отдельные беспокойства вызывает использование искусственного интеллекта. Специалисты отмечают, что системы ИИ могут ошибаться или демонстрировать так называемые "галлюцинации", что делает полностью автономные боевые системы потенциально опасными.

