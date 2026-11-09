"Проще пролететь 5400 километров": почему Россия загнала бомбардировщики на Дальний Восток

В начале ноября Россия перебросила почти всю стратегическую авиацию – 10 Ту-160 и 37 Ту-95МС – на отдаленную базу "Украинка". Оккупантам легче преодолеть 5400 километров для нанесения ударов по Украине, чем построить ангары в Энгельсе.

Об этом свидетельствуют спутниковые данные мониторинговой группы AviVector, проанализированные в издании Defense Express.

Срыв строительства укрытий в Энгельсе

С начала месяца на Дальний Восток с аэродромов "Энгельс" и "Оленья" переместили в общей сложности восемь самолетов Ту-95МС и один Ту-160.

Эксперт Иван Киричевский подчеркнул, что такой беспрецедентный шаг наглядно демонстрирует неспособность оккупантов защитить собственную стратегическую авиацию в европейской части страны.

О намерениях российского командования построить до 20 ангаров для защиты самолетов Ту-95МС и Ту-160 на аэродроме "Энгельс" стало известно еще в апреле 2025 года.

Однако спутниковые снимки за октябрь 2026 года зафиксировали, что работы там не продвинулись дальше возведения каркасов.

Возведение каркасов под ангары на аэродроме "Энгельс", 12 октября 2026 года / Фото AviVector

В то же время авиабаза в Саратовской области остается крайне необходимой для врага при организации массированных ракетных атак.

В результате захватчикам оказалось значительно проще гонять дефицитные бомбардировщики на расстояние почти 5400 километров в одну сторону перед каждым ударом, чем создать безопасные условия ближе к фронту.

На самой базе "Украинка" самолеты стоят под открытым небом без какой-либо защиты, однако россияне рассчитывают на то, что украинские дальнобойные дроны пока не долетают на такие расстояния.

Кроме того, этот аэродром является удобной площадкой для вражеских вылетов в Тихоокеанском регионе вблизи Японии.

Вероятно, именно переброшенные на Дальний Восток девять самолетов противник задействовал для очередного массированного удара по украинским городам в ночь на 3 ноября 2026 года.