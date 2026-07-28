Под огнем и без экипажа: в Украине создали эвакуационный НРК "Муравей CaseEvak"

Украинская роботизированная платформа "Мураха" была переоборудована для дистанционной эвакуации раненых с опасных участков. Комплекс получил бронированную медицинскую капсулу, более мощные двигатели, увеличенную батарею и несколько резервных каналов управления.

Украинская компания "Роботизированные Комплексы" представила наземный роботизированный комплекс "Муравей CaseEvak". Как сообщил производитель, машину создали для вывоза раненых из зон, где сохраняется угроза артиллерийских ударов, атак FPV-дронов и работы средств радиоэлектронной борьбы.

Капсула из стали Armox

Главным отличием новой версии стала бронированная медицинская капсула массой 344 килограмма. Ее изготовили из стали Armox 500T.

По утверждению разработчиков, капсула должна защищать раненого от обломков и других внешних угроз во время транспортировки.

Для быстрой загрузки предусмотрены откидные боковые и задние крышки. Такая конструкция позволяет перенести человека внутрь, не тратя много времени на открывание или демонтаж отдельных элементов.

Что есть внутри

Капсула получила вентиляцию, подогрев, внутреннее освещение и видеонаблюдение.

Оператор может поддерживать двустороннюю аудиосвязь с раненым во время движения. Также предусмотрена возможность аварийного открывания дверей изнутри.

Производитель заявляет и о наличии системы жизнеобеспечения, однако ее детальный состав и медицинское оборудование пока не раскрывает.

"Муравью" пришлось усилить

Установка капсулы требовала модернизации базовой платформы. Общая масса "Муравьи CaseEvak" выросла до 1031 килограмма.

Мощность двигателей увеличила до 8 киловатт. Компания также нарастила емкость аккумулятора, но запас хода и продолжительность обновленной версии не назвала.

Электрический привод позволяет платформе двигаться с меньшей акустической подписью, чем технике с двигателем внутреннего сгорания. Это особенно актуально при работе вблизи переднего края.

Starlink, LTE и оптоволокно

Для наблюдения комплекс оснащен дневной, ночной и тепловизионной камерой.

Управлять платформой можно через ELRS, LTE, Starlink или оптоволоконную линию. Наличие нескольких каналов позволяет экипажу выбирать связь в зависимости от дальности, рельефа и активности российских средств РЭБ.

Оптоволокно может управлять без использования радиоканала, хотя его практическая дальность зависит от длины кабеля и условий местности.

Готовят защиту от FPV-дронов

НРК начали использовать не только для эвакуации раненых, но и наступательных операций . Однако все они уязвимы к атакам дронов, наезду на мины и т.д. Поэтому производитель "Муравьи" также работает над защитой эвакуационной машины от атак сверху. Для "Муравьи CaseEvak" разрабатывают каркасную надстройку, которая должна уменьшить уязвимость к FPV-дронам (как у большой бронетехники) . Детали конструкции и сроки завершения работы компании не сообщила.

Дистанционная эвакуация позволяет не отправлять бронемашину с экипажем или группу военных на уже находящийся под огненным контролем противника участок. В то же время, эффективность такого комплекса будет зависеть от проходимости платформы, стабильности связи и возможности быстро загрузить раненого непосредственно на поле боя.