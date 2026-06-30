"МиГов не будет, потому что нет дронов": Польша отказалась передавать Украине самолеты

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш прокомментировал состояние польско-украинского военного сотрудничества и возможные договоренности об обмене вооружением. Ранее Варшава якобы предлагала Киеву партнерское соглашение "МиГи в обмен на дроны", однако этому соглашению, похоже, не суждено было реализоваться.

Косиняк-Камыш выступил с этим заявлением в телепрограмме "Gość Wydarzeń". Об этом сообщает Polsat News.

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Как в Польше комментируют отказ передавать Украине самолеты?

Механизм обмена между странами не был реализован, поэтому Косиняк-Камыш заявил, что Польша не передает Украине истребители МиГ, поскольку не получила ожидаемых технологий в сфере беспилотников.

МиГов для Украины не будет, потому что нет дронов,

– заявил он.

Министр подчеркнул, что Украина обладает значительным опытом в разработке дронных систем и активно сотрудничает в этой сфере с другими международными партнерами, в частности из региона Ближнего Востока.

"У Украины настолько значительные возможности в сфере дронов, что в ответ на переданную ей военную технику она могла бы поделиться с Польшей ноу-хау и частично предоставить доступ к технологиям", – пояснил министр обороны.

Косиняк-Камыш утверждает, что нынешнее правительство Польши занимает более жесткую позицию в отношениях с Украиной, чем предыдущая власть, настаивая на принципе взаимной выгоды и "солидарности с обменом ресурсами и знаниями".

Отдельно он отметил, что не считает ошибкой первоначальную безусловную военную помощь Украине после начала полномасштабной войны, подчеркнув, что тогда ситуация была значительно сложнее для Киева.

Какова предыстория?

В июле 2024 года Украина и Польша подписали соглашение о безопасности, которое предусматривало возможную передачу Украине эскадрильи из около 14 истребителей МиГ-29 после перевооружения польских ВВС на F-35.

Позже Варшава планировала включить МиГ-29 и бронетехнику в новый пакет помощи, однако 15 июня 2026 года заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик сообщил о приостановке передачи самолетов.