Польша отказалась передавать МиГ-29 и намерена их утилизировать: насколько это критично для Украины

Польша приняла решение не передавать Украине последние истребители МиГ-29, а вместо этого утилизировать их. Формально речь шла не о безвозмездной помощи, а о коммерческой сделке в рамках обмена на украинские оборонные технологии.

Defense Express отмечает, что реальное влияние этого решения на украинскую авиацию ограничено, но оно имеет политическое и символическое значение.

Смотрите также "Не нужно заискивать перед Польшей": аналитик рассказал, почему-то должна сосредоточиться Украина на пути в ЕС

Как повлияет на Украину сорванная сделка по МиГ-29?

Изначально эти самолеты рассматривались как предмет обмена, а не безвозвратной передачи: Польша рассчитывала получить украинские технологии в сфере беспилотных систем и ракетного вооружения. Таким образом, сделка носила коммерческий характер и предусматривала взаимный обмен возможностями между оборонными секторами двух стран.

По имеющимся данным, в строю оставалось 14 МиГ-29, часть из которых находилась в различном техническом состоянии. Самолеты были изготовлены еще в конце 1980-х годов, однако часть из них прошла модернизацию в 2011–2014 годах, которая включала обновление бортовых систем связи, навигации и установку цифровых дисплеев. В то же время модернизация не коснулась ключевых боевых систем, в частности РЛС и вооружения.

Поэтому реальная боеспособность всех 14 самолетов была под вопросом, ведь часть машин могла использоваться лишь в качестве доноров запчастей. Подобная ситуация уже наблюдалась при передаче Украине словацких МиГ-29, когда значительная часть авиапарка нуждалась в восстановлении или была неготова к полетам.

Кроме того, вопрос передачи истребителей всегда связан не только с наличием техники, но и с подготовкой пилотов. Украина в настоящее время постепенно переходит на западные платформы, в частности F-16, Mirage-2000-5 и Gripen, что требует длительной переподготовки летного состава.

Поэтому решение Польши имеет ограниченное военное значение, но демонстрирует изменение подходов к оборонному сотрудничеству в регионе, где все больше решений принимается через призму внутренней политики и взаимной выгоды.

В то же время Украина продолжает курс на постепенное обновление авиационного парка за счет западных самолетов, которые в долгосрочной перспективе должны стать основой Воздушных сил.

Напомним, соглашение между Украиной и Польшей о возможном обмене истребителей МиГ-29 на украинские дроновые технологии фактически сорвалось из-за отсутствия окончательного согласования условий между сторонами. Изначально договоренность предусматривала передачу около 14 самолетов после перевооружения польских ВВС на современные F-35, однако механизм обмена так и не был реализован.

В Варшаве заявили, что ключевым условием была передача украинских технологий в сфере беспилотных систем, которых польская сторона, по ее словам, не получила в ожидаемом объеме. Именно принцип "МиГи в обмен на дроны" стал главной точкой разногласий между странами.