Польша стягивает больше войск к границе с Украиной

Польша усилит военное присутствие в Люблинском воеводстве, граничащем с Украиной. Министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что в регионе развернут одну из польских батарей Patriot, а также создадут и укрепят ряд воинских подразделений.

Об этом польский министр заявил во время визита в Свидник, сообщает RMF24.

Польша усиливает оборону на границе с Украиной

По словам Косиняка-Камиша, Люблинское воеводство уже насыщено войсками, однако их количество будет увеличено.

Он также объявил о развертывании одной из польских батарей Patriot в Люблинском воеводстве. Кроме того, новые военные объекты и подразделения планируется разместить в нескольких районах региона.

В частности, в районе Ополя-Любельского и Понятовой планируется разместить командование новой бригады. В Билгорае разместят батальон 18-й моторизованной бригады и подразделение противовоздушной обороны, а в Лукове планируют создать бригаду беспилотных систем.

Также Польша намерена расширить Демблинскую военно-авиационную академию в районе Собешина. Отдельные военные инвестиции запланированы возле Красника, где уже базируются танки Abrams.

Кроме того, польская армия планирует получить базу на территории Люблинского аэропорта в Свиднике. Речь идет примерно о 20 гектарах земли, где хотят создать вертолетную базу Сухопутных войск.

Косиняк-Камыш ожидает, что к концу 2026 года будут согласованы соответствующие договоренности между аэропортом и польской армией. В то же время в следующем году Варшава планирует уделить первоочередное внимание военным инвестициям в Люблинском и Подкарпатском регионах.

Напомним, Польша разрабатывает специальный законопроект, который должен подготовить страну к возможному полномасштабному конфликту. Документ призван устранить законодательные пробелы и ускорить переход от мирного времени к режиму военного положения.

По замыслу правительства, закон позволит быстрее развертывать польские войска и силы союзников по НАТО, а также синхронизировать оборонное планирование Варшавы с системами Альянса. Особое внимание будет уделено защите критической инфраструктуры и полномочиям гражданских руководителей во время кризисов. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объяснил необходимость изменений ростом гибридных угроз и опытом войны в Украине.

В настоящее время законопроект проходит межведомственные консультации, после чего его планируется передать на рассмотрение Сейма.