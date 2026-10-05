Про це польський міністр заявив під час візиту до Свідника, передає RMF24.

Польща посилює оборону біля кордону з Україною

За словами Косіняка-Камиша, Люблінське воєводство вже насичене військами, однак їх кількість буде збільшена.

Він також оголосив про розгортання однієї з польських батарей Patriot у Люблінському воєводстві. Крім того, нові військові об'єкти та підрозділи планують розмістити в кількох районах регіону.

Зокрема, в районі Ополя-Любельського та Понятової планують розташувати командування нової бригади. У Білгораї розмістять батальйон 18-ї моторизованої бригади та підрозділ протиповітряної оборони, а в Лукові планують створити бригаду безпілотних систем.

Також Польща має намір розширити Демблінську військову авіаційну академію в районі Собешина. Окремі військові інвестиції заплановані біля Красніка, де вже базуються танки Abrams.

Крім того, польська армія планує отримати базу на території Люблінського аеропорту у Свіднику. Йдеться приблизно про 20 гектарів землі, де хочуть створити вертолітну базу Сухопутних військ.

Косіняк-Камиш очікує, що до кінця 2026 року будуть узгоджені відповідні домовленості між аеропортом та польською армією. Водночас наступного року Варшава планує надати найвищий пріоритет військовим інвестиціям у Люблінському та Підкарпатському регіонах.

Нагадаємо, Польща розробляє спеціальний законопроєкт, який має підготувати країну до можливого повномасштабного конфлікту. Документ покликаний усунути законодавчі прогалини та пришвидшити перехід від мирного часу до режиму воєнного стану.

За задумом уряду, закон дозволить швидше розгортати польські війська та сили союзників НАТО, а також синхронізувати оборонне планування Варшави із системами Альянсу. Окрему увагу приділять захисту критичної інфраструктури та повноваженням цивільних керівників під час криз. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш пояснив необхідність змін зростанням гібридних загроз і досвідом війни в Україні.

Наразі законопроєкт проходить міжвідомчі консультації, після чого його планують передати на розгляд Сейму.