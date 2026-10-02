Над створенням цих правил зараз активно працює польський уряд, спираючись на аналіз бойових дій в Україні. Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш наголосив, що влада зобов'язана готуватися до найгірших сценаріїв через зростання кількості гібридних атак, пишуть RMF24 та Rzeczpospolita.

Що передбачає новий документ

Головна мета ініціативи полягає в тому, щоб подолати розрив між звичайним життям країни та формальним запровадженням воєнного стану. Законопроєкт дозволить значно швидше розгортати польські війська та сили союзників з НАТО. Крім того, планується повна синхронізація оборонного планування Варшави із системами Альянсу.

Окрему увагу автори документа приділили захисту критичної інфраструктури та оновленню правил для цивільних керівників під час кризових ситуацій. Посадовці розуміють, що діяти потрібно негайно.

Якщо іноземні ракети порушують наш повітряний простір, якщо дрони пролітають поруч із кордоном, відбуваються диверсії та глушать GPS – коли нам готуватися, як не зараз?

– заявив Косіняк-Камиш.

Наразі проєкт закону проходить міжвідомчі консультації, після чого його відправлять на голосування до Сейму.

Потреба в таких змінах виникла не на порожньому місці, адже російські ракети та безпілотники вже неодноразово залітали на територію Польщі. Також місцеві спецслужби регулярно фіксують спроби диверсій на залізниці та кібератаки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що через постійні російські атаки Варшава спростила правила збиття ворожих безпілотників. Від 1 жовтня польські військові отримали дозвіл знищувати такі об'єкти без попередньої візуальної ідентифікації, спираючись лише на дані радарів.

Крім того, уряд почав масово розповсюджувати спеціальні інструкції на випадок повітряних атак. Громадянам радять заздалегідь зібрати тривожні рюкзаки, вивчити маршрути до найближчих укриттів та дотримуватися правила двох стін під час небезпеки.