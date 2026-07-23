Одна из стран НАТО хочет получить от Польши истребители МиГ, на которые рассчитывает Украина

В Польшу поступил запрос от неназванной страны-члена НАТО о том, что должны быть переданы Украине истребители МиГ-29.

Об этом сообщил заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский в интервью Radio ZET.

Что известно о запросе к Польше относительно истребителей?

Чиновник отметил, что Варшава все же будет в приоритетном порядке предоставлять МиГи Украине, несмотря на обращение союзника по Альянсу.

Журналист уточнил у Залевского, речь ли идет о Болгарии, однако заместитель на этот вопрос не ответил. Стоит отметить, что среди стран НАТО только Польша и Болгария используют истребители МиГ-29.

Как пишет "Милитарный" , София хотя и пытается постепенно заменять советские самолеты на новые F-16V, но она получила только первую партию, тогда как следующий транш должен состояться до 2027 года.

При этом сама Болгария пока не готова передавать Украине свои МиГ-29, поскольку опасается ослабления собственных Военно-воздушных сил. Из 16 имеющихся истребителей лишь шесть находятся в исправном состоянии.

В то же время из-за санкций ЕС София лишилась возможности получать российские запчасти для обслуживания самолетов. Альтернативным источником комплектующих могут стать польские истребители.

Каков контекст?

Польша ведет переговоры с Украиной о возможной передаче истребителей МиГ-29 в обмен на украинские технологии в сфере беспилотников. Варшава заинтересована в получении украинских наработок в производстве и применении БПЛА. Однако процесс столкнулся с определенными политическими препятствиями, в частности, из-за роста напряженности между государствами после скандала вокруг ордена "Белого орла".

При этом главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус отметил, что еще до ситуации с орденом со стороны Польши не раз звучали исторические претензии и упреки.