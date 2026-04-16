- Виктор Павлов из Третьей штурмовой бригады предлагает изменить систему поставок НРК в Украине, начиная закупки с опытных образцов. Павлов отмечает важность централизованной и децентрализованной модели, которая позволит лучше обеспечивать подразделения необходимой техникой.
Проблема не в заводах: производитель боевых роботов объяснил, почему НРК не хватает на фронте
В Украине сохраняются проблемы с поставками наземных роботизированных комплексов, хотя спрос на них на фронте только растет. Производители говорят, что способны производить НРК в нужных объемах, но ключевой преградой остаются неритмичные госзакупки.
Запрос военных стабильно высокий для всех типов НРК – логистических, эвакуационных и ударных, отметил в комментарии 24 Канала CEO DevDroid Юрий Порицкий. По его мнению, нынешняя модель поставки создает для производителей нестабильный цикл работы и затрудняет масштабирование производства.
Почему производители НРК работают в режиме "от Пасхи до Рождества"?
Юрий Порицкий отметил, что в 2025 году системные закупки НРК в достаточных объемах так и не состоялись, а похожая ситуация наблюдалась и в прошлом году. Из-за этого, по его словам, у производителей формируется неравномерная нагрузка: сначала длительный период без контрактов, а затем необходимость срочно изготовить все заказанное до конца года.
CEO DevDroid объяснил, что такая цикличность мешает прогнозируемо расширять производство, планировать закупки компонентов, инвестировать в новые мощности и удерживать команды.
Важно! Отдельно Порицкий обратил внимание, что в периоды без заказов производители вынуждены самостоятельно покрывать операционные расходы и поддерживать готовность без гарантированного спроса. В то же время он подчеркнул, что украинская индустрия уже способна производить столько НРК, сколько нужно фронту, а иногда и больше.
По словам Порицкого, главное ограничение сейчас – не технологии и не команды, а именно бюджеты, ритмичность и предсказуемость государственных закупок.
Украинские производители НРК сегодня способны производить столько, сколько нужно – и даже больше. Ключевое ограничение сейчас – это бюджеты, ритмичность и прогнозируемость государственных закупок,
– сказал Порицкий.
Что говорят военные о проблеме с НРК?
- В 30-й ОМБр подчеркивают, что наиболее актуальной потребностью является логистика, ведь боеприпасы и дроны нужны ежедневно. Военные отмечают, что отказ от роботизированных комплексов приведет к увеличению человеческих потерь.