Аналитики сказали, что не так с закупкой в США 500 ракет для Patriot

США одобрили продажу Украине 500 ракет-перехватчиков PAC-3 MSE стоимостью 2,1 миллиарда долларов. Этого запаса хватит лишь на несколько месяцев обстрелов, а само производство может растянуться на годы.

Об этом пишет Defense Express.

Что известно о передаче ракет Украине

Финансирование сделки возьмут на себя Канада, Германия и Норвегия в рамках программы JUMPSTART. Также для покрытия расходов будут задействованы национальные активы за счет кредита ЕС, тогда как Соединенные Штаты собственные средства использовать не будут.

Главным подрядчиком в рамках соглашения определена американская компания Lockheed Martin. Это означает, что ракеты для украинских систем противовоздушной обороны еще предстоит изготовить. Полный цикл создания одного такого перехватчика в настоящее время занимает примерно 24 месяца.

Из-за боевых действий на Ближнем Востоке Пентагон решил увеличить годовое производство PAC-3 MSE с 620–650 до примерно 1900 единиц. Однако таких показателей удастся достичь не раньше 2030 года. Поэтому изготовление и логистика 500 ракет для Украины могут занять несколько лет, даже при условии первоочередного выполнения этого заказа.

Потребности Украины в противоракетных ракетах оцениваются в 150–350 единиц ежемесячно. При таких темпах заявленной партии хватит чуть больше чем на три месяца при условии крайне экономного использования. Это заставляет искать краткосрочные альтернативы, среди которых – получение десятков перехватчиков от европейских партнеров, в частности Польши и Германии.

Для реализации такого сценария необходимы улучшенные условия со стороны США. Например, Польша за передачу пяти PAC-3 MSE должна получить 50 аналогичных ракет от американской стороны в течение первых суток в случае возникновения угрозы.

Еще одним вероятным вариантом является Япония, которая локализовала производство PAC-3 MSE. Бывший глава Минобороны страны и нынешний депутат японского парламента заявлял о рассмотрении возможности передачи зенитных ракет, хотя и не уточнил конкретную версию.

Альтернативой самим системам Patriot выступает франко-итальянский комплекс SAMP/T NG с новой радиолокационной станцией Ground Fire 300 от Thales. Ожидается, что четыре таких комплекса поступят в Украину начиная с 2027 года.

Также существует общеевропейский проект создания антибаллистической системы FREYJA, первые испытания которой запланированы на начало 2027 года. Зеленский заявил, что украинская сторона уже выполнила свою часть работы в рамках этой инициативы и ожидает завершения работ от партнеров.