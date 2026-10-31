Аналітики сказали, що не так із закупівлею у США 500 ракет до Patriot

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Про це пише Defense Express.

Що відомо про передачу ракет для України

Фінансування угоди візьмуть на себе Канада, Німеччина та Норвегія через програму JUMPSTART. Також для покриття витрат залучать національні активи за рахунок кредиту ЄС, тоді як Сполучені Штати власні кошти не використовуватимуть.

Головним підрядником у межах угоди визначено американську компанію Lockheed Martin. Це означає, що ракети для українських систем протиповітряної оборони ще потрібно виготовити. Повний цикл створення одного такого перехоплювача наразі триває приблизно 24 місяці.

Через бойові дії на Близькому Сході Пентагон вирішив збільшити річне виробництво PAC-3 MSE з 620 – 650 до орієнтовно 1900 одиниць. Проте таких показників вдасться досягти не раніше 2030 року. Тому виготовлення та логістика 500 ракет для України може зайняти декілька років, навіть за умови першочергового закриття цього замовлення.

Потреби України в антибалістичних ракетах оцінюються у 150 – 350 одиниць щомісяця. За таких темпів заявленої партії вистачить на трохи більше ніж три місяці за умови вкрай ощадливого використання. Це змушує шукати короткострокові альтернативи, серед яких отримання десятків перехоплювачів від європейських партнерів, зокрема Польщі та Німеччини.

Для реалізації такого сценарію необхідні покращені умови від США. Наприклад, Польща за передачу п'яти PAC-3 MSE має отримати 50 аналогічних ракет від американської сторони протягом першої доби у разі виникнення загрози.

Ще одним імовірним варіантом є Японія, яка локалізувала виробництво PAC-3 MSE. Ексочільник міноборони країни та теперішній депутат японського парламенту заявляв про розгляд можливості передачі зенітних ракет, хоча й не уточнив конкретну версію.

Альтернативою самим системам Patriot виступає франко-італійський комплекс SAMP/T NG із новою радіолокаційною станцією Ground Fire 300 від Thales. Очікується, що чотири такі комплекси прибудуть в Україну починаючи з 2027 року.

Також існує загальноєвропейський проєкт створення антибалістичної системи FREYJA, перші випробування якої заплановані на початок 2027 року. Зеленський заявив, що українська сторона вже виконала свою частину роботи в межах цієї ініціативи та чекає на завершення робіт від партнерів.