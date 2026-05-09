Более 300 финансовых учреждений увеличили инвестиции в производство ядерного оружия, – Forbes

Международная кампания ICAN обнародовала отчет о финансировании разработки ядерного оружия. В документах указано, что более 300 финансовых учреждений увеличили свои инвестиции.

Отчет был подготовлен в партнерстве с антиядерной группой PAX. Об этом сообщили в Forbes.

Почему финансовые учреждения увеличивают инвестиции в сфере ядерного оружия?

В новом отчете ICAN указано, что 301 финансовое учреждение инвестирует 25 компаний, которые производят ядерное оружие. В издании отметили, что это на 15% больше, чем в прошлом году.

Директор ICAN Сьюзи Снайдер отметила, что количество инвесторов, которые пытаются получить прибыль с "ядерных гонок", растет впервые за много лет.

Это краткосрочная и рискованная стратегия, которая способствует опасной эскалации. Невозможно получить прибыль от производства ядерного оружия, не "подпитывая" его,

– заявила Снайдер.

Основными инвесторами компаний по производству оружия массового поражения были:

Vanguard;

Black Rock;

Capital Group.

Также тремя ведущими кредиторами отрасли ядерного оружия были банки США, а именно JP Morgan Chase, Bank of America и Citigroup.

В издании отметили, что простые граждане имеют достаточно возможностей для финансового влияния против продолжения "ядерных гонок вооружения".

Авиаэксперт, офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский рассказал 24 Каналу, что оккупанты распространяют все возможные месседжи, чтобы напугать украинцев, показать свою якобы силу и бесстрашие. Он отметил, что угрозы ядерным оружием – один из "аргументов", который, по убеждению Кремля, остановит Украину от атак.

Россия объявила о проведении ракетных испытаний на полигоне "Кура" накануне парада в Москве, включая ракеты с ядерным потенциалом.

"Кура" является ключевой испытательной площадкой для тестирования межконтинентальных ракет, расположен в отдаленной болотистой местности Камчатки.

Министерство энергетики США запросило почти 100 миллионов долларов на разработку нового ядерного оружия для поражения укрепленных подземных целей в рамках проекта NDS-A.

Проект NDS-A направлен на создание оружия, которое может уничтожать труднодоступные цели, причем его детали остаются засекреченными.