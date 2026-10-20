Более 100 тысяч систем в год: ГУР раскрыло производство навигации для российских ракет

19 октября ГУР обнародовало данные о 37 иностранных компонентах в российских навигационных модулях "Комета". Годовой объем заказов на эту технику для ракет и дронов России превысил 100 тысяч единиц.

Об этом сообщает портал War&Sanctions ГУР Минобороны.

Как Россия наращивает количество антенных элементов в модулях?

Обнародованные материалы содержат сведения о 13 единицах иностранного технологического оборудования и 28 задействованных предприятиях. Речь идет об импортных технологических линиях, с помощью которых государство-агрессор изготавливает бортовую аппаратуру для крылатых и баллистических ракет, ударных дронов и управляемых авиабомб.

Для защиты бортовых систем от радиоэлектронного подавления враг применяет антенны контролируемого приема типа CRPA. Они позволяют отсекать радиоэлектронные помехи благодаря изменению диаграммы направленности антенны и цифровой обработке сигнала.

Конструкция устройства "Комета" состоит из антенной решетки с несколькими патч-антеннами и вычислительного блока на основе программируемой логической интегральной схемы Altera Cyclone от американской корпорации Intel. Количество и взаимное расположение элементов антенны определяют пространственные координаты вражеского излучения и позволяют нейтрализовать действие средств РЭБ.



Российский навигационный модуль "Комета" / Фото ГУР МО

Сейчас оккупационные войска массово устанавливают на ударные средства решетки из 16 патч-антенн. Параллельно предприятия ВПК готовятся к серийной сборке 20-элементных навигационных узлов, а также используют 32-антенные системы CRPA совместного китайско-алабужского производства.

Кто стоит за разработкой и производством модулей?

Разработчиком и главным производителем модулей выступает российское предприятие "ВНИИР-Прогресс", что входит в структуру АБС "Электро" подсанкционного сербского пророссийского политика Ненада Поповича. Компания владеет патентами на технические решения "Комета", одним из авторов которых является Владимир Харисов, а его дочь Ирина Харисова возглавляет главное предприятие холдинга.

Закупочные операции курирует предприятие АО "ВНИИР", привлекая китайских поставщиков микроэлектроники и внутренних посредников. Для выполнения заказов разработчик задействует мощности АО АБС ЗЭИМ "Автоматизация", а также подрядчиков, среди которых заводы "Пантес", "Авив", ПСБ "Технологии", "Эрикон" и "Вектор Групп".

Почему импортные микрочипы остаются самым уязвимым местом противника?

Среди идентифицированных деталей оказалась номенклатура почти двух десятков производителей из США, Китая, Швейцарии, Японии и Тайваня. Критическое значение для функционирования оборудования имеют устройства Altera Cyclone, а также преобразователи и микросхемы радиотракта производства американской компании Analog Devices и ее дочернего бренда Linear Technology.

Производитель "ВНИИР-Прогресс" вынужден искать альтернативные каналы импорта и замену компонентов из-за действия санкций и ужесточения экспортного контроля. По оценке разведчиков, блокировка поставок полупроводников существенно ослабляет военный потенциал России и ограничивает расширение арсенала дальнобойного оружия.

Напомним, ранее военная разведка раскрыла причастность 58 российских компаний к производству ракет "Кинжал". Более двух десятков из них долгое время не подпадали под ограничения, однако агрессор сократил оборонный заказ на эти аэробаллистические ракеты из-за низкой точности и нехватки самолетов МиГ-31К.