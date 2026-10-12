На портале War&Sanctions опубликовали интерактивную 3D-модель ракеты Х-47М2. Разведка выявила 58 российских предприятий, участвующих в ее создании. Показательно, что 22 из этих компаний до сих пор не попали под санкции, сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Почему Россия сокращает производство "Кинжалов"

По данным разведчиков, ракета "Кинжал" на 90 % унифицирована с баллистической ракетой комплекса "Искандер-М". Основные отличия заключаются в наличии хвостового обтекателя, радиолокационной головки самонаведения и станции активных помех.

Ракета имеет проникающую фугасную боевую часть в толстом металлическом корпусе для уничтожения бетонных и защищенных сооружений, а также ядерную версию.

Однако сейчас россияне пытаются переделать ракету под осколочно-фугасную боевую часть. В ГУР пояснили, что это связано с плохой точностью наведения, которая критически важна для проникающей БЧ.

Именно из-за этого в 2026 году противник значительно сократил объемы гособоронзаказа на эти ракеты, направив производственные мощности, компонентную и сырьевую базу на производство баллистических ракет 9М723 "Искандер-М",

– сообщили в разведке.

Еще одной причиной такого решения стала нехватка самолетов-носителей, ведь российская авиапромышленность в настоящее время не производит новые истребители МиГ-31К и МиГ-31И. В ближайшее время разведка обещает опубликовать список заводов, которые пытаются поддерживать и модернизировать старые самолеты.

Напомним, Россия оснастила "Герань-4" американскими датчиками и специальной боеголовкой для ударов по мостам. Кроме того, оккупанты и создали реактивную версию ударного беспилотника "Гарпия", которую запускают с обычных грузовиков.