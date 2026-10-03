На них обратили внимание авторы телеграм-канала "Полковник ГШ".

Что известно о новой версии "Гарпии"?

На видео показали сразу два варианта реактивной "Гарпии".

Один из них представляет собой переходную модель, созданную на базе корпуса дрона с поршневым двигателем.

Другой беспилотник имеет новый корпус, спроектированный специально для реактивной силовой установки.

По данным авторов канала, производство таких беспилотников пока остается небольшим. Оно значительно уступает темпам выпуска реактивных "Геранов", которые Россия производит на предприятиях "Алабуги".

В то же время в "Полковник ГШ" отмечают, что "Гарпия" пока не оснащена mesh-модемами и камерами.

Для навигации дроны используют инерциальную и спутниковую системы, а в отдельных случаях могут иметь лазерный датчик для определения момента воздушного взрыва.

Ранее сообщалось лишь о поршневой версии ударного беспилотника "Гарпия-А1", которая по конструкции похожа на "Герань-2". Ее производством занимается российский Ижевский электромеханический завод "Купол".

На новых кадрах также заметили мобильную пусковую установку на шасси грузовика КамАЗ-5350. Она может перевозить и запускать сразу несколько ударных дронов.

Такое решение позволяет запускать беспилотники с различных подготовленных площадок без привязки к стационарным аэродромам или специальным дронопортам. Это может затруднить их обнаружение и уничтожение украинскими силами.

Напомним, Россия также пытается продвигать "Гарпию-А1" на международном рынке.

Ее экспортная версия получила обозначение "Гарпия-А1Э".

Производитель заявляет, что имеет возможность одновременно выполнять российские и иностранные заказы.

Кроме того, компания заявляет о готовности организовать производство этих беспилотников непосредственно в странах, поддерживающих сотрудничество с Россией.