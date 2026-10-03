На них звернули увагу автори телеграм-каналу "Полковник ГШ".

Що відомо про нову версію "Гарпии"?

На відео показали одразу два варіанти реактивної "Гарпії".

Один із них є перехідною моделлю, створеною на базі корпусу дрона з поршневим двигуном.

Інший безпілотник має новий корпус, спроєктований спеціально для реактивної силової установки.

За даними авторів каналу, виробництво таких безпілотників поки залишається невеликим. Воно значно поступається темпам випуску реактивних "Геранів", які Росія виготовляє на підприємствах "Алабуги".

Водночас у "Полковник ГШ" зазначають, що "Гарпия" наразі не оснащена mesh-модемами та камерами.

Для навігації дрони використовують інерційну та супутникову системи, а в окремих випадках можуть мати лазерний датчик для визначення моменту повітряного підриву.

Раніше повідомлялося лише про поршневу версію ударного безпілотника "Гарпия-А1", яка за конструкцією подібна до "Герані-2". Її виробництвом займається російський Іжевський електромеханічний завод "Купол".

На нових кадрах також помітили мобільну пускову установку на шасі вантажівки КамАЗ-5350. Вона може перевозити та запускати одразу кілька ударних дронів.

Таке рішення дає змогу запускати безпілотники з різних підготовлених майданчиків без прив'язки до стаціонарних аеродромів або спеціальних дронопортів. Це може ускладнити їхнє виявлення та знищення українськими силами.

Нагадаємо, Росія також намагається просувати "Гарпию-А1" на міжнародному ринку.

Її експортна версія отримала позначення "Гарпия-А1Э.

Виробник заявляє, що має можливість одночасно виконувати російські та іноземні замовлення.

Крім того, компанія заявляє про готовність організувати виробництво цих безпілотників безпосередньо в країнах, які підтримують співпрацю з Росією.