Вместо обучения собирают "Шахеды": как Россия вербует граждан африканских стран для производства БПЛА

Россия продолжает привлекать граждан стран Африки и Шри-Ланки к сборке ударных беспилотников в особой экономической зоне Алабуга. Вербованных иностранцев заставляют работать на военных заводах под видом образовательных программ.

Оккупанты создали транснациональную сеть вербовки иностранной рабочей силы. Об этом говорится в расследовании Украинского центра безопасности и сотрудничества для Fox News.

Как Россия вербует иностранцев?

К сборке дронов типа "Герань" привлекают жительниц Уганды, Эфиопии, Замбии, Зимбабве, Танзании, Кении, Гамбии, ДР Конго и Шри-Ланки.

Схема пользуется государственной поддержкой Москвы и функционирует одновременно на идеологическом, корпоративном и полевом уровнях. К последнему привлекаются иностранные рекрутерки-кураторки.

Главным инструментом вербовки стала программа "Алабуга Старт", действующая с 2022 года. В рекламных объявлениях иностранцам предлагают переезд в Россию, обучение и гражданские специальности с комфортным досугом.

Однако по факту участников программы отправляют работать в военно-промышленный комплекс России. Собранные ими ударные беспилотники российская армия применяет для войны против Украины.

Для поиска новых кадров Москва использует не только прямые трудовые предложения и цифровые платформы, но и образовательные, культурные и общественные каналы влияния. Координационные рады соотечественников в африканских странах получают доступ к молодежной аудитории, где распространяют предложения о работе и обучении в России.

Нехватка рабочей силы и соглашения с африканскими странами

Такая вербовка иностранцев помогает агрессору преодолевать нехватку работников на собственных военных предприятиях.

Привлечение иностранцев, в частности граждан африканских стран, в российский военно-промышленный комплекс существенно помогает компенсировать дефицит кадров,

– отметила руководитель отдела международного сотрудничества и эксперт по вопросам гибридной войны УЦБС Соломия Хома.

Кремль пытается легализовать эту деятельность на официальном уровне. Как говорится в материале, в конце октября на саммите "Россия – Африка" руководство ОЭЗ "Алабуга" подписало соглашения о трудоустройстве молодежи на свои предприятия с делегациями Ганы и ДР Конго.

"Учитывая масштаб и опасность этой деятельности, УЦБС собрал необходимую доказательную базу. Эти материалы являются основой для дальнейшего документирования, санкционного давления и инициирования международного уголовного преследования всех причастных к звеньям сети", – резюмировали аналитики.

К слову, Россия активно использует африканцев и непосредственно на фронте. Ранее сообщалось, что оккупанты призвали в ряды своей армии 5451 гражданина из 43 стран Африки. Вместо обещанной гражданской работы иностранцев просто бросают в штурмы на передовую в Украине.