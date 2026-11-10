Более 5400 контрактников из 43 государств: как Россия вербует африканцев через радиоэфир

Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, государственное информационное агентство "Спутник" открыло собственные редакционные центры в Йоханнесбурге и Дар-эс-Саламе. Через партнерские радиостанции планируется распространять кремлевские нарративы на нескольких языках среди аудитории численностью почти 300 миллионов человек.

Adv

популярные видео

Что известно о вербовке африканцев на войну против Украины

К сети вещания россияне привлекают радиокомпании в Эфиопии, Ботсване, Малави, Уганде, Нигерии, Центральноафриканской Республике, Мали, Нигере, Гвинее и Камеруне. Основное содержание эфиров сводится к оправданию вооруженной агрессии против Украины и продвижению антизападных тезисов под видом борьбы с неоколониализмом.

Параллельно в информационном пространстве континента действует цифровая платформа GlobUs. Французская государственная служба VIGINUM в своем отчете связала эту сеть с бывшими структурами Евгения Пригожина. Проектом руководят российские политтехнологи Юлия Берг и Андрей Громов, которые ранее организовывали информационные кампании в Камеруне и Республике Конго.

Реклама

Платформа привлекает местных журналистов и блогеров для распространения антиукраинских материалов через Telegram-каналы с общей аудиторией более 75 тысяч читателей. До этого фонд "Возрождение" под руководством Громова возил иностранцев на временно оккупированные территории Украины и снимал пропагандистские фильмы.

Каковы масштабы вербовки

Информационная обработка служит фундаментом для привлечения иностранцев в ряды российских вооруженных сил. За первые девять месяцев 2026 года российская армия привлекла 699 граждан Бурунди и 530 граждан Зимбабве, тогда как за весь 2025 год эти показатели составляли 30 и 65 человек соответственно.

Рекрутеры заманивают мужчин поддельными объявлениями о гражданской работе в качестве водителей, строителей, логистов и охранников. Им обещают значительные выплаты и российское гражданство, однако по прибытии заставляют подписывать военные контракты на русском языке.

Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине задокументировала факты вербовки иностранцев путем обмана и принуждения. У рекрутов отбирают документы и мобильные средства связи, а в случае несогласия применяют физическое насилие и угрозы.

Реклама

Иностранные наемники на линии фронта

Неподготовленных иностранцев, не знающих языка, российское командование бросает в штурмы на самых опасных направлениях. Следователи ООН зафиксировали случай, когда из группы из 30 иностранных новобранцев 17 погибли, пятеро пропали без вести, а один вернулся раненым.

Российские командиры используют разведывательные беспилотники для блокирования возможного отступления штурмовиков. В настоящее время в украинском плену находятся десятки граждан из 18 африканских государств.

Вербовка в Африке / ГУР

1 2 3 4 5 6 7 1 / 10

Напомним, что Россия активно вербует наемников на Глобальном Юге через социальные сети TikTok, Facebook и поддельные агентства по трудоустройству.

Также опасность подстерегает и Эстонию. Часть эстонской молодежи продолжает получать образование в российских университетах, несмотря на многочисленные предостережения. Власти страны предупреждают, что обучение в России может обернуться для нихсерьезной опасностью.