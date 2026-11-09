"Всего 3 самолета с 2022 года": эксперт раскрыл фиаско авиазавода в Казани

Казанский авиазавод в России фактически не производит новые бомбардировщики Ту-160 и Ту-22М3. С 2022 года предприятие поставило лишь три самолета Ту-214, не выполнив планы Кремля в 10 раз.

О реальном положении дел на одном из крупнейших предприятий российского военно-промышленного комплекса пишет Defense Express.

Статистические манипуляции и сорванные планы

Производство новых стратегических бомбардировщиков в Казани фактически отсутствует, а поставки самолетов Ту-214 замедлились до одного экземпляра в год. На фоне громких заявлений Кремля о масштабном перевооружении завод демонстрирует поразительную неспособность выполнять даже собственные планы.

Формально цикл производства Ту-214 составляет от 14 месяцев, а мощности предприятия рассчитаны на выпуск до трех таких самолетов ежегодно. Однако в реальности с 2022 года заказчикам передали лишь три машины. При этом один из этих самолетов стоял недостроенным и просто ржавел под забором еще с конца 2000-х годов.

Показатель "один борт в год" вообще появился из-за курьезного статистического трюка: руководство завода зарегистрировало один и тот же Ту-214 как изготовленный в 2025 году, а уже в 2026 году отчиталось о его сдаче заказчику. В настоящее время в цехах на разных стадиях готовности находятся лишь два самолета.

Объявленные в 2023 году планы предусматривали выпуск 70 самолетов Ту-214 до 2030 года. Несмотря на то, что фактический темп оказался в десять раз ниже запланированного, российское руководство не спешит корректировать расчеты.

В планах на 2026 год стоит сдача четырех машин, в 2027 году – восьми, а в 2028 году – двенадцати, хотя предельный лимит завода даже при максимальном форсировании составляет не более четырех самолетов в год.



В России проблемы с производством самолетов Ту-160 и Ту-22М3 / ЕПА

Что происходит со стратегическими бомбардировщиками?

В сегменте стратегической авиации дела завода выглядят еще более показательно. За все время полномасштабной войны предприятие передало Министерству обороны России лишь один модернизированный Ту-22М3М с установленной штангой дозаправки в воздухе.

Также заявлялось о передаче до пяти бомбардировщиков Ту-160М2, однако все они были собраны из старых заготовок, накопленных еще в советское время. Производство совершенно новых самолетов этого типа на предприятии фактически не ведется.

Руководство завода регулярно заявляло о модернизации производственных линий, однако ощутимых результатов это не дало.

Причиной такого провала является не только привычная коррупция, но и недостаток организационных и технических компетенций у руководства и персонала российского ВПК, который оказался неспособным организовать серийное производство сложной авиатехники.