"Лише 3 літаки з 2022 року": експерт розкрив фіаско авіазаводу в Казані

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Про реальний стан справ на одному з найбільших підприємств російського військово-промислового комплексу пише Defense Express.

Статистичні маніпуляції та зірвані плани

Виробництво нових стратегічних бомбардувальників у Казані фактично відсутнє, а передача літаків Ту-214 сповільнилася до одного борта на рік. На тлі гучних заяв Кремля про масштабне переозброєння завод демонструє разючу неспроможність виконувати навіть власні плани.

Формально цикл виробництва Ту-214 становить від 14 місяців, а потужності підприємства розраховані на випуск до трьох таких літаків щорічно. Проте в реальності з 2022 року замовникам передали лише три машини. При цьому один із цих бортів стояв недобудованим і просто іржавів під парканом ще з кінця 2000-х років.

Показник "один борт на рік" взагалі з'явився через курйозний статистичний трюк: керівництво заводу записало один і той самий Ту-214 як виготовлений у 2025 році, а вже у 2026 році прозвітувало про його здачу замовнику. Нині в цехах на різних стадіях готовності перебувають лише два літаки.

Оголошені у 2023 році наміри передбачали випуск 70 літаків Ту-214 до 2030 року. Попри те, що фактичний темп виявився вдесятеро меншим за запланований, російське керівництво не поспішає коригувати розрахунки.

У планах на 2026 рік стоїть здача чотирьох машин, у 2027 році – восьми, а у 2028 році – дванадцяти, хоча гранична межа заводу навіть за максимального форсування становить щонайбільше чотири борти на рік.

У Росії проблеми з виробництвом літаків Ту-160 та Ту-22М3 / ЕРА

Що відбувається зі стратегічними бомбардувальниками?

У сегменті стратегічної авіації справи заводу виглядають ще більш показово. За весь час повномасштабної війни підприємство передало Міністерству оборони Росії лише один модернізований Ту-22М3М зі встановленою штангою дозаправки в повітрі.

Також декларувалася передача до п'яти бомбардувальників Ту-160М2, однак усі вони були зібрані зі старих заготовок, накопичених ще за радянських часів. Виробництво абсолютно нових літаків цього типу на підприємстві фактично не ведеться.

Керівництво заводу регулярно заявляло про модернізацію виробничих ліній, однак відчутних результатів це не дало.

Причиною такого провалу є не лише звична корупція, а й брак організаційних та технічних компетенцій у менеджменту й персоналу російського ВПК, який виявився нездатним організувати серійне виробництво складної авіатехніки.