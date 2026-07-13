Fire Point продемонстрировала новые противоракетные ракеты для системы ПВО Freyja

Украина продолжает разрабатывать и совершенствовать вооружение. Компания Fire Point недавно представила противоракетные ракеты для системы ПВО Freyja.

Об этом сообщила технический директор Fire Point Ирина Терех.

Что известно о ракетах для системы ПВО Freyja?

Fire Point представила анонс проекта FREYJA – будущего общеевропейского противоракетного щита, который планируется сделать совместной собственностью европейских государств.

Презентация ракет для ПВО Freyja: смотрите видео

По словам Ирины Терех, все подробности новой разработки и характеристики системы ПВО Freyja впоследствии также будут обнародованы.

Одной из главных составляющих системы FREYJA станут антибаллистические ракеты FP-7.x, которые компания Fire Point представила вместе с проектом.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мощные противоракетные возможности необходимы для того, чтобы положить конец войне. По его словам, чем больше у Украины будет средств для сбивания российских баллистических ракет, тем выше вероятность того, что Путин сядет за стол переговоров.

FREYJA – не для того, чтобы заменить уже имеющиеся системы. Это способ дополнить нашу оборону, создать надежный щит над всей Европой и сделать все это быстрее и дешевле,

– отметил глава государства.

Украинская баллистика вскоре полетит на Россию: что известно?

Соучредитель и главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман рассказал, что как только станет ясно, что ракета FP9 управляемая и выполняет поставленную задачу, начнутся летные испытания непосредственно на территории России.

Он подчеркнул, что это произойдет уже этой осенью. По словам Штилермана, первой целью, которую поразит FP9, станет Москва, а именно ее защищенные военные предприятия.

Штилерман говорит, что на 100% уверен: россияне не смогут должным образом перехватывать украинскую баллистику, поскольку у оккупантов нет реального опыта сбивания.