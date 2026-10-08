Украина получит десятки тысяч дронов-перехватчиков для сбивания реактивных дронов

Немецкая компания Quantum Systems передаст Украине десятки тысяч дронов-перехватчиков SPYS, разработанных для уничтожения российских реактивных беспилотников. Первые тысячи единиц новейшего вооружения поступят в распоряжение украинских военных уже в ближайшее время.

Как сообщает "Укринформ" со ссылкой на заявление вице-президента Quantum Systems Маттиаса Лена, сделанное во время пресс-брифинга в Берлине, стороны уже подписали письмо о намерениях по обеспечению этого масштабного пакета помощи.

Что известно о передаче перехватчиков

По словам представителя компании, новые системы специально адаптированы для противодействия новейшим российским реактивным беспилотникам "Герань-4" и "Герань-5".

Беспилотник SPYS создан в рамках совместной деятельности оборонного предприятия Quantum WIY Industries, которое объединяет немецких специалистов и украинского партнера WIY. При разработке этой системы инженеры учли реальный боевой опыт применения дрона-перехватчика STRILA на территории Украины.

Производственные мощности немецкого производителя позволяют выпускать несколько тысяч единиц SPYS ежемесячно за счет использования уже созданных линий для сборки STRILA. Первые партии нового оборудования поступят украинским военным уже до конца текущего года.

В оборонной компании отметили существенный рост эффективности противодействия российским реактивным беспилотникам в последнее время.

"Сначала мы наблюдали в Украине способность к перехвату на очень низком процентном уровне. Затем она выросла до более чем 30%, а последние ночи показали рост до более чем 50%",

– отметил Маттиас Лен.

В то же время он подчеркнул, что такой показатель является результатом сочетания различных средств противодействия, а не только применения дронов-перехватчиков.

"Но это сочетание различных мер. Украина также адаптировалась, задействовала различные возможности, в значительной степени использует свой парк F-16, который способен перехватывать реактивные Shahed. И все чаще использует разработки таких компаний, как наша, которые в этом комплексе возможностей для противодействия новой угрозе демонстрируют все большую эффективность", – отметил представитель Quantum Systems.

Напомним, что 7 октября Россия запустила по Украине 46 реактивных беспилотников. ПВО сбила рекордные 38 из них.