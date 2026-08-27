США заказали 50 гиперзвуковых ракет Blackbeard: что пойдут 90 миллионов долларов

25 августа 2026 года ВМС США заключили с американской компанией Castelion Corp. контракт почти на 90 миллионов долларов для дальнейшей разработки гиперзвуковой ударной ракеты Blackbeard и ее перехода на этап раннего оперативного применения – Early Operational Capability (EOC).

Об этом говорится в материале Army Recognition.

Что известно о новой ракете ВМС США?

Стоимость сделки составляет 89 997 162 долларов. Контракт предусматривает создание 50 ракет в конфигурации EOC, а также перевод Blackbeard в статус программы записи ВМС США (Program of Record).

Castelion будет отвечать за комплекс инженерных, технических, логистических и производственных работ, необходимых для доведения ракеты до полноценной оперативной конфигурации.

Работы будут выполняться на предприятиях компании в Торренсе, штат Калифорния, а завершить их планируется в августе 2028 года.

Нынешнее соглашение стало продолжением предыдущих этапов программы:

в феврале финансирование было направлено на изготовление полномасштабных прототипов, проведение летных испытаний и подготовку ракеты к будущему использованию в войсках;

в апреле в программу внесли дополнительные требования относительно испытательных конфигураций и интеграции систем, а также предусмотрели проведение боевых пусков в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования США.

Как Blackbeard интегрируют с истребителями?

Одним из ключевых направлений программы является возможность применения Blackbeard с палубных истребителей F/A-18E/F Super Hornet. Castelion сообщала, что для этого необходимо провести сертификацию безопасности и летной годности ракеты, а также выполнить испытания, связанные с эксплуатацией системы на авианосцах.

Достижение уровня ранней оперативной готовности для авиационной версии Blackbeard ожидается в 2027 году.

Размещение ракеты на палубных истребителях дает американским военным дополнительную гибкость. Точку запуска можно будет перемещать вместе с авианосцем и его авиакрылом, что потенциально затруднит противнику определение возможного направления удара и работу разведывательных и противовоздушных систем.



Ракета Blackbeard / Иллюстративное фото Castellion Corp.

США делают ставку на масштабное производство

Еще одной важной составляющей программы является ориентация на снижение стоимости и возможность серийного производства.

В требованиях SBIR ракета Blackbeard прямо характеризуется как оружие, которое должно быть недорогим и пригодным для массового выпуска. Августовский контракт предусматривает не только дальнейшую техническую доработку ракеты, но и развертывание производственных мощностей и изготовление 50 ракет в конфигурации EOC.

Такой подход отличает Blackbeard от ряда других американских гиперзвуковых программ, которые из-за сложности технологий и высокой себестоимости могут оставаться ограниченными по количеству.

В случае с Blackbeard ВМС США стремятся создать систему, которую можно будет производить в значительных объемах и использовать для пополнения арсеналов в случае затяжного конфликта.

Напомним, весной ВВС США испытали новую гиперзвуковую ракету, оснащенную жидкостным двигателем, в котором используются нетоксичные компоненты.