США заказали 50 гиперзвуковых ракет Blackbeard: что пойдут 90 миллионов долларов
25 августа 2026 года ВМС США заключили с американской компанией Castelion Corp. контракт почти на 90 миллионов долларов для дальнейшей разработки гиперзвуковой ударной ракеты Blackbeard и ее перехода на этап раннего оперативного применения – Early Operational Capability (EOC).
Об этом говорится в материале Army Recognition.
Что известно о новой ракете ВМС США?
Стоимость сделки составляет 89 997 162 долларов. Контракт предусматривает создание 50 ракет в конфигурации EOC, а также перевод Blackbeard в статус программы записи ВМС США (Program of Record).
Castelion будет отвечать за комплекс инженерных, технических, логистических и производственных работ, необходимых для доведения ракеты до полноценной оперативной конфигурации.
Работы будут выполняться на предприятиях компании в Торренсе, штат Калифорния, а завершить их планируется в августе 2028 года.
Нынешнее соглашение стало продолжением предыдущих этапов программы:
- в феврале финансирование было направлено на изготовление полномасштабных прототипов, проведение летных испытаний и подготовку ракеты к будущему использованию в войсках;
- в апреле в программу внесли дополнительные требования относительно испытательных конфигураций и интеграции систем, а также предусмотрели проведение боевых пусков в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования США.
Как Blackbeard интегрируют с истребителями?
Одним из ключевых направлений программы является возможность применения Blackbeard с палубных истребителей F/A-18E/F Super Hornet. Castelion сообщала, что для этого необходимо провести сертификацию безопасности и летной годности ракеты, а также выполнить испытания, связанные с эксплуатацией системы на авианосцах.
Достижение уровня ранней оперативной готовности для авиационной версии Blackbeard ожидается в 2027 году.
Размещение ракеты на палубных истребителях дает американским военным дополнительную гибкость. Точку запуска можно будет перемещать вместе с авианосцем и его авиакрылом, что потенциально затруднит противнику определение возможного направления удара и работу разведывательных и противовоздушных систем.
Ракета Blackbeard / Иллюстративное фото Castellion Corp.
США делают ставку на масштабное производство
Еще одной важной составляющей программы является ориентация на снижение стоимости и возможность серийного производства.
В требованиях SBIR ракета Blackbeard прямо характеризуется как оружие, которое должно быть недорогим и пригодным для массового выпуска. Августовский контракт предусматривает не только дальнейшую техническую доработку ракеты, но и развертывание производственных мощностей и изготовление 50 ракет в конфигурации EOC.
Такой подход отличает Blackbeard от ряда других американских гиперзвуковых программ, которые из-за сложности технологий и высокой себестоимости могут оставаться ограниченными по количеству.
В случае с Blackbeard ВМС США стремятся создать систему, которую можно будет производить в значительных объемах и использовать для пополнения арсеналов в случае затяжного конфликта.
Напомним, весной ВВС США испытали новую гиперзвуковую ракету, оснащенную жидкостным двигателем, в котором используются нетоксичные компоненты.